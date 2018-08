I AKSJON: Kristoffer Ajer (Celtic), Sander Berge (Genk) og Ståle Solbakken (FC København) er blant nordmennene som spiller skjebnekamper torsdag kveld. Foto: Reuters / AP / NTB scanpix

Sjekk alle nordmennene som kjemper om Europa-plass

Tre norske klubber kjemper om å kvalifisere seg til Europa League-gruppespillet. Men de er ikke de eneste som representerer Norge torsdag kveld.

Publisert: 30.08.18 15:51

Det er nemlig mange norske spillere – og én norsk trener – som skal ut i skjebnekamper med sine europeiske klubblag i Europa League-kvalifiseringen, slik Rosenborg, Molde og Sarpsborg også skal.

Her er listen over nordmenn som deltar i kvalifiseringen for utenlandske klubber:

Ståle Solbakken (FC København) ledet laget sitt til et godt utgangspunkt med 0–0 borte mot sterke Atalanta i Bergamo. Hjemme i Parken pleier Solbakkens menn å være solide defensivt, men de vet også at ett bortemål betyr at de må score to mål. Og Atalanta er store favoritter.

ledet laget sitt til et godt utgangspunkt med 0–0 borte mot sterke Atalanta i Bergamo. Hjemme i Parken pleier Solbakkens menn å være solide defensivt, men de vet også at ett bortemål betyr at de må score to mål. Og Atalanta er store favoritter. Sander Berge (Genk) har halvannen fot i gruppespillet etter belgiernes 5–2-seier i det første oppgjøret hjemme mot danske Brøndby. Nå møtes de til returkamp i København. Berge forventes å spille hele oppgjøret.

Kristoffer Ajer (Celtic) innrømmer at de «ikke har vært gode nok» så langt denne sesongen. Det ble ikke Champions League på skottene, men de har fortsatt muligheten til å redde en plass i Europa League. Bortekampen mot Suduva Marijampole i Litauen endte 1–1, så Ajer & Co bør ha gode muligheter i returen på Celtic Park.

«Norske» dueller

Sigurd Rosted (Gent) , som har blitt selvskreven i lagoppstillingen til belgierne, er involvert i et av de jevneste kvalik-oppgjørene: Etter 0–0 hjemme mot franske Bordeaux er det vidåpent om en plass i gruppespillet når lagene møtes i Frankrike.

, som har blitt selvskreven i lagoppstillingen til belgierne, er involvert i et av de jevneste kvalik-oppgjørene: Etter 0–0 hjemme mot franske Bordeaux er det vidåpent om en plass i gruppespillet når lagene møtes i Frankrike. Omar Elabdellaoui (Olympiakos) er en nøkkelspiller på det greske topplaget, som vant 3–1 hjemme mot Burnley i første runde. Landslagsbacken starter trolig også i returoppgjøret på Turf Moor.

er en nøkkelspiller på det greske topplaget, som vant 3–1 hjemme mot Burnley i første runde. Landslagsbacken starter trolig også i returoppgjøret på Turf Moor. Ghayas Zahid (APOEL) har vært fast inventar på laget så langt i kvalifiseringen. Nå skal han ut i en beinhard returkamp mot kasakhstanske Astana, som de slo 1–0 på hjemmebane i det første oppgjøret. Zahid starter trolig for kypriotene.

Gustav Wikheim (Midtjylland) scoret ett mål i 2–2-kampen mot svenske Malmö, der bergenske Andreas Vindheim spiller høyreback. Begge spiller trolig fra start når denne nordiske naboduellen skal avgjøres på dansk jord. Uavgjort med mindre enn to baklengsmål vil være godt nok for Wikheim og hans lagkamerater.

scoret ett mål i 2–2-kampen mot svenske Malmö, der bergenske spiller høyreback. Begge spiller trolig fra start når denne nordiske naboduellen skal avgjøres på dansk jord. Uavgjort med mindre enn to baklengsmål vil være godt nok for Wikheim og hans lagkamerater. Kamer Qaka (Steaua Bucuresti) spilte i kvalifiseringens andre runde mot slovenske Rudar Velenje, men satt på benken da Steaua tapte 3–1 borte mot Rapid Wien i den første av to kamper i denne runden. I den kampen ble Veton Berisha utvist for østerrikerne, så han er suspendert i returen. Det er usikkert om Qaka får spilletid når rumenerne skal forsøke å snu resultatet på hjemmebane.

