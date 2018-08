Horneland om FKH-suksess: - Vi er bygget på innstilling og hardt arbeid

Publisert: 13.08.18 20:52 Oppdatert: 13.08.18 21:12

FOTBALL 2018-08-13T18:52:57Z

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Vålerenga 1–0) Alexander Stølås ble matchvinner mot Vålerenga og sendte FKH for alvor opp i medaljekampen, om ikke vi også kan bruke gullkamp?

– Alltid gøy å vinne kamper. Det er alltid kjekt å score mål, og ekstra deilig er det å gjøre det som back og at det blir avgjørende, smiler matchvinner Stølås etter kampslutt til VG.

Han er nå oppe i fire mål i Eliteserien, samtidig som han står loggført med fem målgivende pasninger i tillegg. Det gir totalt ni målpoeng, og det fra en spiller som spiller venstre back. Han forteller at det kommer av en kombinasjon av et godt skuddbein, og en klarere innstilling foran mål enn tidligere.

– Jeg har fått mye pes for at jeg ikke skyter nok. Jeg jobber med å tørre det å ikke tenke for mye på å være en lagspiller i situasjoner. Jeg føler ofte at jeg har for mye vinkel til at jeg kan skyte, men det sitter nok mer i hode mitt. Det viser seg at jeg kan skyte mer, sier han.

Han kunne uansett slippe jubelen løs for ny scoring og tre særs viktige poeng. FKH ligger på 3. plass med kun fire poeng opp til Brann på tabelltopp. Når VG presenterer tabellsituasjonen og ikke minst at FKH aldri har plukket mer poeng etter 18 serierunder banker Stølås i bordet.

– Det viser at jobber en hardt nok, så får en som fortjent. Alle jobber og sliter og gir aldri opp. Vi forsvarer oss bra, og ofrer oss for poengene i dag, smiler backen.

– Med kun fire poeng opp til Brann. Kan vi prate om en kamp om å havne øverst? Eller hva er målsettingen?

– Jeg liker ikke å snakke om målsetting. Vi tar den kjedelig en kamp om gangen. Den enkle oppskriften, smiler 29-åringen .

– Fortjener ikke seieren

Det var FKH som åpnet kampen best på eget gress, men etter 15 minutter tok Vålerenga over. Oslo-laget var også det beste laget i andre omgang, og FKH-trener Eirik Horneland innrømmer at de plukket de tre poengene noe ufortjent.

– Vi fortjener ikke seieren i dag. Vi gjør en for dårlig prestasjon, men vi tar det på innstilling, sult og en god moral, forteller FKH-treneren til VG.

Og innstilling er et ord Eirik Horneland er klar på at en kommer langt med å ha rett innstilling og ikke minst jobbe beinhardt for poengene.

– Vi prøver å være litt uredde og hardtarbeidende. Vi vil ofre oss i alt vi gjør, og det er derfor vi vinner i dag. Vi er bygget på innstilling og hardt arbeid, slår han fast.

Han ønsker på lik linje som Stølås å ikke si noe om hva den akkurat målsettingen er.

– Vi ønsker å grave med oss så mye poeng som vi klarer, så får vi telle opp til slutt, smiler han.

Fornøyd med matchvinneren

Et grep Horneland og FKH tydelig gjør i kampene de spiller er å trekke inn kantene slik at de to backene Kristoffer Haraldseid og Alexander Stølås kan få mer rom å boltre seg på offensivt. Horneland forteller at backene er sentrale i måten FKH angriper på.

– Vi ønsker å få frem Alexander og Kristoffer mye. Det er en stor del av vårt angrepsspill. Alexander har fått seg en del målpoeng etter hvert, og det kommer av et spill som får bygget han godt opp. Spiller du han i slike sjanser, så blir det ofte mål, forteller Horneland.

En som ikke var like fornøyd etter kampslutt var Vålerengas trener Ronny Deila. I hvert fall ikke med å sitte igjen med null poeng etter 90 minutter med fotball på Haugesund stadion. Det Vålerenga presterte på matta gjorde Deila stolt.

– Jeg er stolt over guttene for måten de fullfører kampen på i dag. I dag spilte vi organisert og hadde flere sjanser enn Haugesund, men var ikke effektive nok, forteller Deila til VG etter kamp.

Til tross for flere sjanser, så ville altså ikke ballen i mål for Vålerenga mandag kveld. Deila har ikke noe godt svar på akkurat hvorfor.

– Det er et godt spørsmål. Det viktigste er å skape målsjanser, og gjør vi det så kommer målene. Vi skapte syv målsjanser mot Sandefjord sist, så det er bare tilfeldigheter at vi ikke sitter igjen med flere poeng enn vi gjør nå, sier han.

Vålerenga ligger nå på 9. plass med 24 poeng, mens FKH etter mandag kveld kan glede seg over en 3. plass med 34 poeng.