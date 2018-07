GJENFORENES SNART: Paul Pogba og José Mourinho skal ifølge rapportene ikke ha verdens beste forhold. Snart skal de ta fatt på sesongen med Manchester United igjen. Foto: Jason Cairnduff

Mourinho om Pogba: – VM passer ham bedre enn Manchester United

Publisert: 24.07.18 10:41

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, mener ikke at det er hans oppgave å få det beste ut av Paul Pogba. Isteden mener han at det er franskmannens oppgave å gi sitt beste for klubben.

Manchester United har hatt en rolig sommer på overgangsvinduet. Brasilianske Fred har sluttet seg til klubben, og det samme har 35 år gamle Lee Grant gjort.

I skrivende stund er det ingenting som tyder på at noen nye er på vei inn Old Trafford-portene, men snart får José Mourinho tilbake en rekke spillere som spilte i VM.

Én av de er den ferske verdensmesteren Paul Pogba. Franskmannen hadde et strålende mesterskap hvor han fremsto som en leder, og det hele kulminerte i scoring i VM-finalen – noe bare to Manchester United-spillere hadde gjort før ham – og Frankrike tok som kjent VM-gullet.

– VM er den perfekte arenaen

Mourinho er ikke overrasket over at Pogba viste seg fra sin beste side på russisk gress, men han er ikke sikker på om han får se samme takter på engelsk gress kommende sesong.

– Det er ikke opp til oss å få det beste ut av ham (Pogba, journ.anm.), det handler om at han gir oss det beste han har, sier han i et eksklusivt intervju med ESPN .

– Jeg tror VM er den perfekte arenaen for en spiller som ham. VM passer Pogba bedre enn Manchester United, legger han til.

– Hvorfor?

– Det er en hel måned hvor han bare tenker på fotball. Han er med laget på trening, fullstendig isolert fra omverden, og størrelsen på kampene gir mer og mer motivasjon, forklarer Mourinho, før han utdyper:

– I løpet av en sesong kan du ha en stor kamp, etterfulgt av en kamp av mindre betydning, og kanskje en enda mindre kamp etterpå. Da kan du fort miste fokus, du mister konsentrasjonen, og plutselig kommer en ny, stor kamp. I VM derimot, der spiller du i gruppespillet, etterfulgt av åttedelsfinale, kvartfinale, semifinale og finale. Dette er med på å gi mer motivasjon og mer konsentrasjon.

– Spiller for laget

Pogba var gjenstand for mye kritikk forrige sesong, og gjentatte ganger ble det rapportert at det var en konflikt mellom Mourinho og hans franske midtbanespiller.

Mange tror at Pogba vil kunne vise seg fra sin beste side kommende sesong, etter den sommerens opptur med det franske landslaget. Den oppfatningen deler imidlertid ikke Mourinho.

Han tror at en av årsakene til Pogbas gode prestasjoner i Russland, var på grunn av dedikasjonen og tilhørigheten han har til det franske landslaget. Portugiseren kom også med et lite hint om at han mener at Pogba spiller mer for sin egen del når han har på seg Manchester United-trøyen.

– Når de spiller for landslagene sine, føler man et ekstra ansvar ovenfor landet sitt. Så de spiller for laget. Laget er det viktigste, og de gjør alt for å lykkes. Det tror jeg passer en talentfull spiller bedre. Da får han fokusere på bare en ting.

Manchester United fokuserer i skrivende stund på å komme i form til den kommende sesongen. De røde djevlene er for tiden i USA på treningsleir, og har åpnet med to uavgjort, 1–1 mot Club América etterfulgt av 0–0 mot San Jose Earthquakes.

Det er imidlertid ikke lenge til alvoret braker løs. Dersom Manchester United skal kunne ta opp kampen med byrival og regjerende seriemester Manchester City, trenger Mourinho & co. en Pogba i VM-form.