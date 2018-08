STORFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær smilte fra øre til øre etter 5–1-seieren mot Brann i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nå har Solskjærs Molde blitt «voksne»: – En sulten gjeng

Publisert: 13.08.18 09:29

MOLDE (VG) De er Eliteseriens beste hjemmelag, har best målforskjell og er det mestscorende laget. Det tror Ole Gunnar Solskjær har mye å gjøre med at hans Molde-gutter har blitt voksne.

– Det er helt surrealistisk at vi har slått serielederen, det beste laget i år, 9–1 over to kamper. Da er du fornøyd som trener, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til VG etter at Molde holdt lekestue og slo Brann hele 5–1 på Aker Stadion .

45-åringens gutter har virkelig fått fart på effektiviteten foran mål den siste tiden: Fire seirer på de fem siste kampene og 19 mål.

Det har gjort at avstanden opp til serieleder Brann har krympet fra 11 til fem poeng.

– Det er en fantastisk spillergruppe å jobbe med. Nå begynner de også å bli mer erfarne og rutinerte. De har fått «noen år på baken», sier Solskjær.

Han trekker frem Ruben Gabrielsen (26) som en viktig leder, og «unggutten» Erling Braut Håland (18) som en energispreder i laget.

Men mest av alt trekker han frem at Petter Strand (23), Fredrik Aursnes (22) og Eirik Hestad (23) nå har blitt ordentlig voksne.

– Det er en stor forskjell å ha spillere som er 23–25 år i stedet for 20–21, som de var da jeg kom hit i 2015, sier Solskjær.

Molde har både best målforskjell (18 plussmål) og er mestscorende i årets eliteserie (38 mål).

På hjemmebane er blåtrøyene nesten så godt som uslåelige: Åtte seirer og to tap så langt i år gjør Molde til Eliteserien beste hjemmelag.

– Det er en sulten gjeng og de krever mye av hverandre. Nå skal vi en europacupkamp på torsdag. Der vil vi ta oss videre, og vi vil henge med så lenge som mulig med de to i toppen av Eliteserien, sier Solskjær.

Fem poeng opp til serieledere Brann og fire til tabelltoer Rosenborg gjør at Molde henger godt med i toppen av Eliteserien.

Nå håper han også at de kan ta seg videre i Europa League-kvalifiseringen mot Hibernian på torsdag (0–0 i første kamp i Skottland).

– Vi tar med oss masse selvtillit videre etter i dag. Ting går av seg selv, sier Fredrik Aursnes til VG.

– Hvor mye Brann-kampen kostet med tanke på torsdagen?

– Akkurat nå føler jeg ikke at den har kostet så veldig mye! sier Aursnes med et stort smil.