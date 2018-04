Scoret ingen i fjor: Engblom senket Start med to raske mål

Publisert: 02.04.18 19:53

SØR ARENA/OSLO (VG) (Start–Sandefjord 1–4) Sandefjord så ut til å gå på nok et poengtap, men så kom Pontus Engblom (26) innpå.

Forrige sesong spilte den svenske spissen 18 seriekamper uten å score for Strømsgodset. Denne sesongen trengte han under fire minutter på å score i sitt andre innhopp for Sandefjord - og tolv nye minutter på å bli tomålsscorer.

– Han har lagt inn en god søknad i dag, sier Sandefjord-trener Magnus Powell til Eurosport etter at hans gutter vant 4–1 på Sør Arena.

Svensken ble byttet innpå i det 64. minutt, da Flamur Kastrati måtte kaste inn håndkleet. Og i det 68. minutt takket han for tilliten med å starte perfekt inn bak Starts forsvar da Håvard Storbæk stakk nydelig fremover.

Engblom banket til og scoret 1–2 forbi en ikke overbevisende Håkon Opdal.

Ti minutter senere utnyttet Enric Vallès labert press fra Start-forsvaret da han sendte ballen langs kunstgresset og inn ved Opdals venstre stolperot.

Powell «visste» han ville score to

Da Engblom avsluttet nok en kontring med å vri ballen bort i lengste hjørne etter 83 minutter, i en situasjon hvor han fint kunne spilt til en helt ledig lagkamerat, hadde Magnus Powells gutter definitivt slått tilbake etter det forsmedelige 0–5-tapet mot Molde i serieåpningen.

– Da Pontus scoret det første, så skjønte man nesten at han kom til å score ett til, for Start satset fremover, sier Powell til Eurosport.

Treneren smiler når han får spørsmål om spisskampen mellom Engblom og Kastrati, og kaller det et luksusproblem.

– Det er bra for oss begge, sier Engblom selv til Eurosport.

Start åpnet best

Kampen begynte klart best for hjemmelaget Start og deres VM-drømmende islending Kristján Flóki Finnbogason

Etter 21 minutter steg 23-åringen til værs mellom El-Hadji Gana Kane og Victor Demba Bindia og headet via bortre stolpe og inn bak Eirik Holmen Johansen.

Start så ut til å feste grepet, men etter en halvtime glapp konsentrasjonen på en defensiv corner.

Da Joachim Olsen Solberg svingte inn var gjestenes markører helt avskrudd, og Enric Vallès kunne upresset legge igjen til Storbæk, som banket inn 1–1.

Én time ut i kampen burde Finnbogason scoret sitt andre, men denne gangen sendte han headingen fra rett foran mål rett i fanget på keeper.

Isteden smalt det i motsatt ende.

Sandefjord parkerte bussen og snurpet sammen sekken på slutten av kampen, uten at Start-trener Mark Dempsey vil bruke det som noen unnskyldning.

– Nei, det er planen deres, og det er det som de vil gjøre. Det fungerer, så da må vi løse det bedre, sier han til Eurosport.

PS: Begge lags kamper i 2. serierunde ble utsatt. Dermed var mandagens kamp den andre i Eliteserien for både Start og Sandefjord.