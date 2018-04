JUBEL: Kristiansund jubler for årets første seier i Eliteserien mot Lillestrøm. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

LSKs keeperkrise fortsatte i tap for Kristiansund: – En åpenbar feil

02.04.18

(Kristiansund-Lillestrøm 2–1) For tredje kamp på rad kostet en keepertabbe Lillestrøm dyrt. Matvei Igonen (21) bommet stygt i sin debut da Stian Semb Aasmundsen (28) utlignet for Kristiansund.

Seks minutter ut i andre omgang prøvde Aasmundsen et skudd i det nærmeste hjørnet fra langt hold på frispark. Igonen var uoppmerksom og ballen gikk rett i mål til 1–1.

– Det er en åpenbar feil. Han forventer et innlegg, men feilposisjonerer seg. Den må vi ta på Igonens kappe. Dessverre for LSK og deres keeperproblemer, mener Thomas Myhre, tidligere landslagskeeper, i Eurosports studiosending.

– Vi er ikke gode nok i fasene som avgjør. Vi gir bort scoringer. Det går ikke på dette nivået. Første bud er at man klarer å kommunisere med muren. Matvei står bra ellers. Jeg må se det igjen på video, sier Arne Erlandsen, LSK-trener, til Eurosport.

Marko Maric gjorde to tabber og ødela Lillestrøms seierssjanser i 2–2 -matchen mot Sarpsborg 08 før påske. Samme mann bommet i feltet da Bodø/Glimt gikk opp i 2–1 i det som ble 3–1-tap for «Fugla» i serieåpningen.

Skuffet Erlandsen

I 65. minutt kom avgjørelsen da Ifeanyi Mathew ikke fikk avverget et innlegg i boksen. Ballen ble liggende fri og fra kort hold kunne Torgil Gjertsen plassere ballen enkelt i nettmaskene.

Fakta Kristiansund–Lillestrøm 2–1 (0–1) 3959 tilskuere Mål: 0–1 Erling Knudtzon (20), 1–1 Stian Aasmundsen (51), 2–1 Torgil Gjertsen (65). Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden. Gult kort: Marius Amundsen, Simen Rafn, Lillestrøm. Kristiansund (4-4-1-1): Sean McDermott–Aliou Coly, Andreas Hopmark, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak–Bent Sørmo, Stian Aasmundsen, Pål Erik Ulvestad, Torgil Gjertsen (Sondre Sørli fra 80.)–Liridon Kalludra (Brent Lepistu fra 86.)–Daouda Bamba (Bendik Bye fra 77.). Lillestrøm (4-4-2): Matvei Igonen–Simen Rafn, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen–Aleksander Melgalvis, Ifeanyi Mathew, Fredrik Krogstad (Charles Chinedu Ezeh fra 75.), Kristoffer Ødemarksbakken (Erik Brenden fra 75.)–Erling Knudtzon, Thomas Lehne Olsen (Gary Martin fra 75.).

Det holdt til årets første seier for Kristiansund. Lillestrøm blir fremdeles stående med et poeng på tre forsøk.

– Vi må slutte å tro at vi er bedre enn vi er. Vi er ikke «nok Lillestrøm», mener Erlandsen.

– Vi får som fortjent. Det er fantastisk deilig. Det smaker godt, sier Christian Michelsen, trener for Kristiansund.

Nære på volley for LSK

Erling Knudtzon fikk en stor sjanse til å utligne for LSK drøyt ti minutter før slutt. Etter forarbeid av Simen Kind Mikalsen var han fri inne i femmeteren. Volley-avslutningen gikk i nettmaskene, men dessverre for LSK på utsiden av stolpen.

LSK tok ledelsen etter et mønsterangrep. Kristiansund var litt i ubalanse. Da så Aleksander Melgalvis og Simon Rafn muligheten til å spille en vegg på høyre. Rafn slo videre millimeterpresist inn på hodet til Erling Knudtzon - som selvsagt ikke klarte å bomme på en så god mulighet.

Rett før pause var LSK nære på å doble ledelsen. Thomas Lehne Olsen headet en corner mot bakre stolpe. Den gikk like forbi luggen på Frode Kippe, men veteranen kom for sent og ballen spratt like utenfor.

– Jeg ser den sent på grunn av solen. Det er litt bittert. Den skal sitte, sier Kippe til Eurosport.

Ville ha straffe

Kristiansund var ikke langt unna å utligne etter 36 minutter. Liridon Kalludra hælsparket til Torgil Gjertsen som avsluttet fra litt skrå vinkel. Ballen gikk noen meter utenfor.

Tidlig i oppgjøret burde Lehne Olsen fått straffespark etter å ha blitt hektet, men dommer Trygve Kjensli lot den gå.

– Det var straffe, konstaterte Erlandsen.