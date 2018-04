TILBAKE HOS DE HVITE: Martin Ødegaard har returnert til Spania. Foto: Bjørn S. Delebekk

Spansk avis: Ødegaard i Real Madrid-møte om fremtiden

Publisert: 07.04.18 14:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-07T12:39:05Z

Martin Ødegaard (19) er tilbake i Madrid, og nå skal klubben «vurdere» landslagsspillerens fremtid.

Det skriver Marca lørdag.

Ødegaard er tilbake på Real Madrids treningsanlegg Valdebebas for å behandle beinbruddet han pådro seg da Heerenveen slo Heracles i Æresdivisjonen for en snau uke siden.

Der skal han i møte med klubben for å diskutere fremtiden, ifølge den spanske avisen.

Tilbake tidligere enn planlagt

VG har tidligere snakket med den spanske journalisten Juan Ignacio Carcá Ochoa, som dekker Real Madrid tett for sportsavisen Marca. Han har tidligere fortalt om hva som ligger i kortene for den norske midtbanespilleren .

– Planen til Real Madrid er klar: Ødegaard drar tilbake til Madrid etter sesongen. Så blir han med laget på turné i USA i sesongoppkjøringen til neste sesong. Hvis treneren ser at han er klar for å spille for klubben, så blir han værende. Men hvis han ser at han trenger en sesong til på utlån, så vil de sende ham ut igjen, sa Ochoa den gang til VG.

Nå har beinbruddet gjort at Ødegaard har returnert til den spanske hovedstaden tidligere enn hva som var både forventet og planlagt, og hva som skjer videre, gjenstår å se.

Marca skriver lørdag at det nå er usikkert om han blir med Los Blancos på turné i sommer, samtidig som det også er usikkert om det blir et nytt utlån til høsten.

Selv har Ødegaard tidligere sagt til VG at han ser for seg å spille for en ny klubb neste sesong .

Unggutten, som har igjen tre år av kontrakten med Real Madrid, har vært klar på at han gjerne vil spille på et høyere nivå enn han har gjort de siste to sesongene i Heerenveen.

Scoringer som dette kan bidra til at han får nettopp det:

Nederlandske De Telegraaf (gjengitt av Marca) skriver at det medisinske apparatet fra både Heerenveen og Real Madrid møttees fredag for å diskutere Ødegaards skade.

Metatarsalbruddet vil sannsynligvis holde Ødegaard på sidelinjen de neste to månedene.