Lagerbäcks advarsel til landslagsspillerne – blir vanskeligere å komme med

TIRANA/OSLO (VG) Lars Lagerbäck (69) har til nå brukt 37 spillere etter at han tok over som norsk landslagstrener. Nå blir listen lagt høyere for å komme med i troppen.

I juni er det treningskamper mot Island og Panama. Nye spillere, som foreløpig ikke har vært inne i landslagsvarmen under Lagerbäcks ledelse, må virkelig prestere på stabilt høyt nivå for å få sjansen.

– Ja, det kan man nok si. Men døren står alltid åpen, og skulle noen spillere begynne å prestere veldig bra har de selvfølgelig sjansen. Det er jo flere spillere vi kommer til å følge, men for min og «Perry» (assistenttrener Per Joar Hansen) sin del har det utkrystallisert seg hvem vi skal ha, sier Lagerbäck til VG på flyplassen i Tirana.

Testperioden er med andre ord over. I løpet av et år som landslagstrener har altså Lagerbäck hatt 37 forskjellige spillere i aksjon.

Svensken har ledet Norge til to strake seirer i treningskampene mot Australia (4–1), og Albania (1–0). Det er en positiv aura rundt det norske landslaget etter en tung periode. Tapene mot Makedonia og Slovakia i november i fjor er nesten glemt, og en rekke spillere har markert seg positivt i løpet av denne samlingen.

Fakta Disse har spilt for Lagerbäck: 11 kamper: Moi Elyounoussi 10 kamper: Håvard Nordtveit 9 kamper: Jonas Svensson 8 kamper: Mats Møller Dæhli 7 kamper: Rune Almenning Jarstein, Tarik Elyounoussi, Sander Berge 6 kamper: Stefan Johansen, Alexander Søderlund, Ole Kristian Selnæs, Birger Meling, Markus Henriksen, Gustav Valsvik 5 kamper: Omar Elabdellaoui, Alexander Sørloth, Martin Linnes 4 kamper: Jørgen Skjelvik, Joshua King, Tore Reginiussen, Haitam Aleesami, Jo Inge Berget, Bjørn Maars Johnsen 3 kamper: Anders Trondsen, Ørjan Håskjold Nyland, Martin Ødegaard, Ola Kamara 2 kamper: Even Hovland, Kristoffer Vassbakk Ajer, Iver Fossum 1 kamp: Adama Diomande, Per Egil Flo, Ohi Omoijuanfo, Sten Grytebust, Morten Thorsby, Pål A. Kirkevold, Fredrik Midtsjø, Sigurd Rosted

– Vi har mange spillere mellom 20 og 25 år som forhåpentligvis fortsetter å utvikle seg. Vi vet ikke hva som skjer i fremtiden, men dette skal bli bedre og bedre, sier Lagerbäck.

Han måtte klare seg uten de to antatt beste spissene i form av Joshua King og Alexander Sørloth. Men Ola Kamara, Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi har jevnt over levert gode prestasjoner i de to siste kampene.

– Du har nå fem spisser som utmerker seg – er det aktuelt å utvide fra fire til fem spisser i fremtidige tropper?

– Ja, det er klart det er mulig å gå på med en femte «forward» også. Vi får se hvordan vi gjør det. Vi får bare håpe at alle holder seg skadefrie. Jo mer konkurranse, jo bedre, sier Lagerbäck.

PS! Norge spiller treningskamper borte mot Island, og hjemme mot Panama, henholdsvis 2. og 6. juni. I september er det Nations Cup hjemme mot Kypros, og borte mot Bulgaria.

