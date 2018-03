Husker du VM-ballen«Jabulani»? Nå får «Telstar 18» keeperslakt

Publisert: 26.03.18 10:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-26T08:03:22Z

Pepe Reina (35) vedder på at det scores på minst 35 langskudd i sommerenes VM. Han, David de Gea (27) og Marc-André ter Stegen (25) mener VM-ballen beveger seg «merkelig» og er vanskelig å holde.

Da Tyskland og Spania spilte 1–1 fredag, ble begge målene scoret med Adidas-ballen Telstar 18, ballen som skal brukes i sommerens VM.

35 minutter ut i kampen fløy den forbi Manchester United-keeper de Gea, da Thomas Müller fyrte av fra drøyt 20 meter.

Slike mål, som det du kan se Müller score i videovinduet øverst, kommer vi til å se mange av i VM.

Det mener i alle fall Spanias reservekeeper Reina.

– Jeg vedder så mye du bare vil på at vi kommer til å se minst 35 mål fra langskudd, for den [ballbanen] er umulig å skjønne, sier han ifølge spanske AS .

– Gjør merkelige ting

Adidas-ballen er designet for å ligne på de klassiske VM-ballene fra mesterskapene i 1970 og 1974, og ble første gang brukt i kamp i fjor høst. Men det var ikke utseendet stjernekeeperne hadde problemer med, da de fikk hendene på den igjen fredag.

Nei, de er kritiske til måten den oppfører seg på i luften, og at overflaten er for glatt.

– Den gjør merkelige ting, ballbanen er uforutsigbar og det er store rom for forbedring, er den unisone dommen fra de Gea, Reina og ter Stegen.

Dette er ikke første gang at Adidas får kritikk for sine baller. Før 2010-VM lanserte de den beryktede Jabulani-ballen, som danske forskere mente å kunne bevise at oppførte seg som en billig plastball i luften .

Håper den endres

Barcelona-keeper ter Stegen tror målvaktene som skal til Russland pent må finne seg i å bli lurt av underlige ballbaner når VM starter, men Reina har ikke gitt opp kampen ennå.

– De kan endre på den. Det er fremdeles tid, sier han ifølge AS.

– Keeperne kommer til å få mye trøbbel med denne ballen, mener han.

De Geas første VM-kamp er mot Portugal og Christiano Ronaldo 15. juni. Tyskland og ter Stegen VM-åpner mot Mexico 17. juni.

Denne artikkelen handler om Fotball-VM

David de Gea