KLAR FOR ARSENAL? Thomas Tuchel er ifølge tyske Kicker klar for Arsenal. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Tysk fotballmagasin: Tuchel tar over etter Wenger

Publisert: 25.03.18 12:25 Oppdatert: 25.03.18 13:04

Tyske Kicker melder at Thomas Tuchel (44) er enig med Arsenal, og at han er i ferd med å skrive under på en avtale med The Gunners.

Tidligere søndag meldte den tyske storavisen Bild at Tuchel takket nei til jobben som Bayern München-trener. Grunnen til at han avslo tilbudet var fordi han allerede hadde bundet seg til en annen klubb.

Kicker melder at den klubben er Arsenal, noe som betyr at han kommer til å overta jobben til Arsène Wenger , en jobb franskmannen har hatt siden 1996.

Wenger har kontrakt med Arsenal ut neste sesong, men det skal være høyaktuelt for tyskeren å avløse Wenger allerede til sommeren.

Kicker skriver at også den franske storklubben PSG har forsøkt å signere Tuchel.

Dortmund-gjenforening i London?

Tuchel har vært arbeidsledig siden mai 2017, etter at han forlot sin hittil siste arbeidsgiver Borussia Dortmund etter 2016/17-sesongen. Den sesongen ledet han Dortmund til topps i DFB-Pokal, den tyske cupen.

Siden har han vært koblet til en rekke klubber, men det ser omsider ut til at sagaen er ved veis ende.

44-åringen har tidligere vært manager for Augsburg 2 og Mainz 05. Hvis han skulle overta Arsenal, blir det hans første trenerjobb utenfor Tyskland.

Og hvis London, Emirates Stadium og Arsenal blir hans neste destinasjon, vil han gjenforenes med to av sine gamle disipler. Både Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan spilte under Tuchels ledelse i Borussia Dortmund.

Arsenal har hatt en tung sesong og ligger på 6. plass i Premier League idet åtte kamper gjenstår av sesongen. The Gunners har 13 poeng opp til London-rival Tottenham som innehar den siste av de fire tabellplasseringene som gir Champions League-spill neste sesong.

Wengers menn er imidlertid fortsatt med i Europa League, hvor de er klare for kvartfinale , etter å ha slått ut Östersund og AC Milan.