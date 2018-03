Zlatan har landet: – Han har kommet for å vinne

Publisert: 30.03.18 10:13

En blid Zlatan Ibrahimovic (36) har landet i Los Angeles, skal trene langfredag og kommer trolig på banen allerede lørdag i lokalderbyet mot Los Angeles FC. – Han er kommet for å vinne, sier lagkameraten Ashley Cole.

Med tanke på at han sparker rund ball (ikke oval), at han kom til Los Angeles sent på kvelden og i all hemmelighet, må vi kunne antyde at det var Zlatan-feber på flyplassen.

Ifølge Aftonbladet var omkring 100 supportere møtt opp, og den svenske avisen kaller det «hysteri». Svensken tok seg god tid til dem. Han stilte blidt opp til både selfier og «lagbilde» med fansen.

– Jeg tror det finnes muligheter for at han kan være med, men ikke i 90 minutter, sier trener Sigi Schmid til ESPN, om lokalderbyet påskeaften.

Torsdag tok Ibrahimovic avskjed med sine gamle lagkompiser i Manchester United. Så tok han en privatjet over Atlanterhavet, sammen med samboer Helena Seger, sønnene Maximilian og Vincent og hunden Trustor.

I løpet av langfredag skal Ibrahimovic møte både medspillerne og amerikanske media (som er vant til at stjernene stiller opp på en helt annen måte enn i England).

– Supporterne kommer til å elske ham, sier LA Galaxys president Chris Klein til Aftonbladet .

– Det første han sa, var «endelig», avslører Klein om Ibrahimovics landing i California.

– Det var en lang flytur, og han er litt trøtt, men glad over å være her.

– Han vil vinne. Jeg kjenner hans personlighet, og han har ikke kommet hit for å slappe av og ha ferie, sier Galaxys Ashley Cole til klubbens hjemmeside.

– Han har kommet for å vinne og fighte, og jeg tror han kommer til å synes at det er lett her.

Galaxy-sjef Chris Klein mener at dette ikke kan sammenlignes med da David Beckham kom til klubben i 2007.

– Ligaen er annerledes sammenlignet med da Beckham kom. Zlatan kommer til en helt annen fotball-liga, så jeg vet ikke om det går an å sammenligne.

– Zlatan er en av verdens største spillere, ett av de største navnene. Vi er veldig stolt over at han vil spille her. Men den store prøven kommer på banen. Hele hans karriere er bygd på å vinne titler, og vi håper at han kan gjøre det med oss også, sier Klein til Aftonbladet.

Klokken 19.00 fredag norsk tid har Ibrahimovic sin første trening i LA Galaxy. Lørdag kl. 21.15 går lokaloppgjøret mot Los Angeles FC.

Zlatan Ibrahimovic har ikke spilt kamp siden 26. desember da det ble én omgang for Manchester United mot Burnley. Galaxy-trener Schmid mener at svensken ikke trenger noe tid til å tilpasse seg deres spillestil. Det handler mer om hvor klar han er rent fysisk.

