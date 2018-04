AKTIV PÅ INSTA: Her feirer det norske G17-landslaget at EM-plassen var sikret den 27. mars. Kort tid senere tikket det inn meldinger fra John Arne Riise (t.v.) på Instagram-kontoene deres. Foto: NTB scanpix / NFF

Fotballagent Riise sendte samme melding til «hele» G17-landslaget – får kritikk

Publisert: 10.04.18 06:46

Den ferske fotballagenten John Arne Riise (37) får kritikk etter at han kontaktet en rekke unge landslagsspillere mens de var på samling.

Det var etter at G17-landslaget sikret en plass i EM-sluttspillet takket være en 3-0-seier over Hellas den 27. mars, at Riise sendte meldingene.

Ved bruk av direktemeldingsfunksjonen på Instagram sendte Riise, som nylig bestemte seg for å bli fotballagent , denne meldingen til et tosifret antall 16- og 17 år gamle landslagsspillere:

«Hei xxx. Mitt navn er John Arne Riise. Jeg har fulgt med deg og har veldig lyst å ta et møte med deg. Jeg har begynt som agent og vil bruke min erfaring som spiller til å bygge opp spillere slik at de får ut sitt potensiale. Sammen kan vi legge en plan og jobbe hardt for dine mål. Jeg har opparbeidet meg mange kontakter rundt om i Europa og vil bruke dette til noe positivt for mine spillere. Håper å høre fra deg

Mvh John Arne»

Riise: Ønsker debatt velkommen

VG sitter på dokumentasjon av flere slike meldinger, der den eneste forskjellen er fornavnet som adresseres innledningsvis.

G17-landslagstrener Gunnar Halle bekrefter at de kjenner til at «alle som spilte» den avgjørende bortekampen mot Hellas, mottok meldingen fra Riise enten samme kveld eller dagen etter.

– Jeg synes det var dårlig timing det han gjorde der, og fremgangsmåten kunne vært annerledes, sier Halle til VG.

VG sendte John Arne Riise flere spørsmål angående denne saken, men han valgte å svare på kritikken med denne uttalelsen:

– Hvis noen har lyst til å starte en debatt på hvordan og når agenter tar kontakt med gode talenter, så ønsker jeg en den velkommen og deltar gjerne med min erfaring som fotballspiller og nå som agent.

Samme dag som han sendte meldinger til flere av G17-spillerne, publiserte Riise denne meldingen på Twitter, der han omtaler seg som «agent and CEO of Europe Global Finest Athletes» :

Halle: – Feil

Gunnar Halle, som spilte sin siste av 64 A-landskamper i 1999, året før Riise debuterte, forteller at henvendelsene fra den ferske fotballagenten skapte reaksjoner blant spillerne og rundt G17-landslaget.

– Det blir reaksjoner på det når det skjer under samling, særlig på et aldersbestemt lag, og når spillerne er under 18 år. De kommer til oss og spør. Fremgangsmåten var feil i forhold til det å skulle være agent, sier Halle og tillegger:

– Riise har lang erfaring som landslagsspiller og burde vite hvordan dette fungerer. Han burde gått frem på en helt annen måte.

– Har dere snakket med Riise?

– Nei.

NFF: Ikke regelbrudd

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF påpeker overfor VG at Riise ikke har gjort noe ulovlig ved å kontakte spillerne.

– Det reglene sier noe om, er at foresatte må skrive under på representasjonskontrakten. Det har det ikke vært snakk om her, sier han og presiserer:

– I henhold til retningslinjene ønsker ikke NFF kontakt mellom agenter og spillere under samlinger, men dette er ingen stor sak. Riise er relativt ny i denne rollen, så det vil sikkert gå seg til.

Spillerne på G17-landslaget er ikke de eneste som har mottatt henvendelser fra Riise. VG har også dokumentasjon på at tilsvarende melding fra Riise ble sendt til flere spillere på det norske G19-landslaget etter at de – i likhet med 17-åringene – sikret en plass i EM-sluttspillet den 27. mars.

Riise har også sendt lignende meldinger til flere spillere på U21-landslaget. VG har vært i kontakt med flere norske fotballagenter som reagerer på 37-åringens fremgangsmåte.

Det er ikke første gang Riise gjør seg bemerket ved å sende samme melding til mange personer. I 2005 avslørte en rekke kjendiskvinner at de hadde blitt forsøkt sjekket opp av Riise med identiske SMS-er .