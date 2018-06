TUNG START: Lionel Messi og Argentina fikk en svak åpning på mesterskapet med uavgjort mot Island. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Derfor sliter favorittene i VM: – Tyskland og Argentina kan bli slått ut

Publisert: 21.06.18 13:10 Oppdatert: 21.06.18 14:13

Til nå har favorittene til gode å blomstre under fotball-VM. Eksperter peker på godt forsvarsspill hos de små nasjonene som en årsak.

– Jeg tror de store nasjonene trenger litt tid for å komme i gang. De skal bli kjent med hverandre igjen. Fotballens utvikling viser også at flere lag blir bedre organisert. Se Iran i går, sier Jan Åge Fjørtoft, som er ekspert for VGTV under VM.

Ni av 20 kamper har endt med 1–0. Fire har endt med 2–1, tre har endt uavgjort. Kun Russland (5–0 mot Saudi-Arabia og 3–1 mot Egypt), Belgia (3–0 over Panama) og Kroatia (2–0 over Nigeria) har vunnet med mer enn ett mål.

– Jeg tror de store lagene har kjent på presset, mens de små kan forsvare seg godt og er fysiske, sier Per Joar «Perry» Hansen til VG i taxi på vei til Danmark-Australia.

Lars Lagerbäcks høyrehånd mener Norge kunne klart seg i VM.

– Vi synes vi kunne like godt vært der som Island, Sverige, Danmark, Australia og Panama. Vi føler vi nærmer oss, sier Hansen, som roser folkefesten og logistikken i Russland.

– Men kampene har ikke vært kjempeimponerende. Det har vært det lille minuset.

Argentina og Tyskland i fare

Det kanskje mest overraskende resultatet til nå er Mexicos seier over Tyskland . Eksemplene er flere: Argentina klarte ikke å slå Island , Sveits holdt Brasil til uavgjort . Frankrike slet seg til en knepen seier mot Australia , England det samme mot Tunisia . Japan bekjempet Colombia.

– Argentina og Tyskland kan bli slått ut. Folk tenker at det er umulig, men det er ikke det. Kommer du ut feil, øker presset, sier Fjørtoft.

– Jeg tror Tyskland kommer seg videre, men man skal aldri si aldri. De har et bra trøkk på seg nå, sier Hansen.

Med svensk seier mot Tyskland lørdag, vil verdensmesterne fra sist være på vei ut. Også om det ender uavgjort er det mulig at den regjerende verdensmesteren blir slått ut i puljen. Som Frankrike ble i 2002, Italia i 2010 og Spania i 2014.

– Man tar ikke dette med silkehansker i Tyskland. De har respekt for Sverige og vet at de ikke blir noe kasteball. Alle forventer at de går videre, men det blir panikk uten seier mot Sverige, analyserer Fjørtoft.

Den tidligere landslagsspilleren er spent på Danmarks kamp mot Australia.

– For danskene handler det om å være forsiktig. Uavgjort mot Australia kan være gull verdt.

Lavt målsnitt

Onsdag så vi Portugal, Uruguay og Spania så vidt kjempe seg til 1–0-seier over Marokko, Saudi-Arabia og Iran.

– Ronaldo, Suarez og Costa scoret i går. Dette blir matchvinnernes mesterskap. Jeg tror også kampene blir mer og mer åpne utover i mesterskapet med flere mål i, slik vi så i Champions League, sier Fjørtoft.

Målsnittet ligger foreløpig på 2,2 mål per kamp. Det er historisk lavt om det står seg. Kun i VM i 1990 har det vært like lavt.

Det er et halvt mål mindre enn snittet var i Brasil, men både i 2010 og 2006 var snittet 2,3 fulltreffere per oppgjør.