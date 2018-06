Uavgjort for Hareides Danmark - Poulsen i nytt straffedrama

Publisert: 21.06.18 15:50 Oppdatert: 21.06.18 18:01

FOTBALL 2018-06-21T13:50:54Z

SAMARA/OSLO (VG) (Danmark-Australia 1–1) Åge Hareide (64) sa tirsdag at det er like før han setter fotlenke på Yussuf Poulsen så han ikke lager mer plunder i eget felt. Torsdag var Leipzig-spilleren igjen skyld i VAR-straffe imot - og Australia utlignet til 1–1.

Det ble også sluttresultatet i Samara. Dermed blir det skjebnekamp mot Frankrike for Åge Hareides Danmark.

– Det er bittert med kun et poeng, men får vi et godt resultat mot Frankrike går vi videre, sier Christian Eriksen ifølge Ekstra Bladet.

Børs: Danmark-Australia Danmark (4-3-3):

Kasper Schmeichel - 7

Jens Stryger Larsen - 5

Simon Kjær - 7

Andreas Christensen - 7

Henrik Dalsgaard - 6

Thomas Delaney - 5

Lasse Schöne - 6

Christian Eriksen - 5

Yussuf Poulsen - 4

Nicolai Jørgensen - 7

Pione Sisto - 5

Innbyttere:

Martin Braithwaite - inn i 59. min - 4

Andreas Cornelius - inn i 68. min.

Sum elleve spillere: 62 Australia (4-2-3-1):

Mathew Ryan - 5

Josh Risdon - 5

Trent Sainsbury - 6

Mark Milligan - 4

Aziz Behich - 6

Mile Jedinak - 7

Aaron Mooy - 6

Mathew Leckie - 8 Banens beste

Tom Rogic - 7

Robbie Kruse - 6

Andrew Nabbout - 5

Innbyttere:

Daniel Arzani - inn 68. min

Tomi Juric - inn 75. min

Jackson Irvine - inn 82. min.

Sum elleve spillere: 65

Målsjanser: 3-5

Kampvurdering: 3

Dommer: Ontonio Mateu Lahoz - 4 Overså Poulsens hands, men ombestemte seg etter en videotitt. Kunne også vurdert en straffe til Danmark.

Vurdert av Petter Fløttum

Selvfølgelig skulle den nybakte pappaen Eriksen gjøre det for Danmark:

Klokka var såvidt passert seks minutter. Den utskjelte Nicolai Jørgensen lurte ballen på lekkert vis til Tottenham-stjernen. Eriksen brukte vristen, med strålende teknikk og passe kraft, slik ballen gikk over keeper og under tverrliggeren.

Det var hans 13. mål på de 15 siste kampene for Danmark, samtidig hans første VM-mål noen gang. Og 17 på 23 under Hareide. I kvalifiseringen ti Russland-VM sto han bak hele 11 scoringer.

Men nok en gang skulle Danmark få en VAR-straffe imot seg. Og igjen handlet det om Yussuf Poulsen, på samme måte som i åpningskampen mot Peru.

– Det er like før jeg gir ham fotlenke, så han ikke kommer inn i vårt eget felt, sa Hareide om Poulsen før tirsdagens trening i Anapa.

Som ved en skjebnens ironi laget Poulsen igjen straffespark imot, denne gang ved hands - etter at dommer Mateu Lahoz fra Spania hadde studert videobildene.

Mile Jedinak scoret på straffen. Som han alltid gjør. Ifølge statistikk fra JD Sports har han 100 prosent uttelling i karrieren, bedre enn alle de største stjernene. Dette var hans 15. straffemål av 15 mulige.

– Det var fryktelig irriterende å se en sånn VAR-dom. Hvis man skal bruke det, skal man også bruke det midt på banen. Det er ren NFL, sier Eriksen til dansk TV.

– VAR ødelegger litt av sjarmen, men det er likt for alle, sier Hareide.

– Det var en forbannet skandale, mener den kjente kommentatoren Allan Olsen i Ekstra Bladet og fastslår at hånden ikke søkte ballen.

I 2. omgang ropte samme Yussuf Poulsen på straffe da han ble lagt ned i feltet. Men dommeren viste fordel til Danmark, fordi ballen endte hos Pione Sisto, som skjøt en meter utenfor.

Deretter valgte Hareide å ta ut Poulsen til fordel for Martin Braithwaite, og siden kom Andreas Cornelius inn som spiss for Nicolai Jørgensen. Atalanta-spiller Cornelius skulle kanskje hatt straffe mot slutten, men det ble ikke en gang vurdert på video.

Australia hadde også sine muligheter, blant annet da Kasper Schmeichel bokset ut og Jens Stryger Larsen mistet ballen i beina til en australsk spiller.

Etter at danskene hadde åpnet begge omganger best, kom Australia bedre og bedre. Det var en morsom kamp med store sjanser begge veier.

Danmark har nå 17 kamper og 619 dager uten tap. De åpnet VM med en litt heldig 1–0 seier over Peru, som brente et straffespark etter Yussuf Poulsen-takling. Den gang gjorde Poulsen det godt igjen ved å lage seiersmålet etter Christian Eriksens pasning.

Australia har blitt et helt nytt lag under Bert van Marwijk, nederlenderen som førte hjemlandet til VM-finale i 2010, og som overtok et VM-klart Australia i januar - og som åpnet med å tape 4–1 i en trøstesløs kamp mot Norge.

Av de danske spillerne er bare Simon Kjær og Christian Eriksen tilbake fra sist Danmark var med i VM, i 2010. William Kvist var også med i Sør-Afrika, men han pådro seg ribbeinsbrudd i 1. omgang mot Peru og måtte dra hjem fra Russland.

PS: Frankrike-Peru møtes senere torsdag.