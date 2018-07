SEIER: Mike Jensen og Rosenborg slo Sandefjord på bortebane. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Levi sikret drømmedag for Rosenborg

Publisert: 01.07.18 19:51

FOTBALL 2018-07-01T17:51:13Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Rosenborg 0–1) Rosenborg fikk det ikke lett mot bunnlaget, men med seier i Vestfold og Brann-tap ble søndagen perfekt.

Kåre Ingebrigtsens gutter tok vare på Branns feilskjær mot Molde og minsket avstanden til serielederen fra syv til fire poeng.

Rosenborg trengte mange sjanser før seiersmålet kom i 82. minutt. Jonathan Levi tok seg inn fra høyre og avsluttet ned i nærmeste hjørne fra 16 meter foran «Kjernen» som eksploderte på skyggesiden av stadion.

Det er Rosenborgs niende strake seier mot Sandefjord. Det ble ikke enkelt, men fullt fortjent.

Det kunne blitt annerledes. På overtid burde Flamur Kastrati utlignet da han kom alene med André Hansen. Duellen ble vunnet av sistnevnte.

Keeper for langt ute

Etter 60 minutter ble det temperatur i Vestfold. Eirik Holmen Johansen var offensiv og langt ute på en ball som spratt i bakrommet til Sandefjord.

Bendtner tok opp jakten og øynet bytte. Helt til Holmen Johansen kom først og tok ballen i fast grep. Problemet var bare at Sandefjord-keeperen var på utsiden av 16 meteren. Det så hverken dommer Trygve Kjensli eller linjemann.

Bendtner løp rett ut til linjemann for å si sin mening. Rett etterpå fikk han frispark ved spissen av 16 meteren til Sandefjord. Da ble det bråk mellom lagenes spillere.

Bråk

Bendtner og Kastrati tok tak i hverandre, satte skallene inntil hverandre og sa sikkert alt annet enn noen pene ord til hverandre. Begge fikk gult kort for de fysiske opptøyene. Det gjorde også Emil Valles.

Bendtner var ikke i nærheten av scoring før pause, men like etter at den andre omgangen var i gang kom han til flere muligheter.

Dansken, som ikke ble tatt ut i VM-troppen, prøvde et høyt volleyspark, etter strøkent legg fra Vegar Eggen Hedenstad, men Eirik Holmen Johansen sto der han skulle. Det gjorde han også da Bendtner gikk for å heade inn returen.

På det påfølgende hjørnesparket ble en Bendtner-avslutning fra bakre stolpe blokkert.

Jevnt før pause

Før hvilen var det nokså jevnt. Sandefjord, i 4-2-3-1-formasjon for dagen, var alt annet enn lett bytte for RBK. Dog skapte trønderne mest med to sjanser for Mike Jensen og en ved Jonathan Levi. Flamur Kastrati kom til vertenes beste skuddsjanse i omgangen, men André Hansen hadde god kontroll.