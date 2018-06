Sjekk Halldorssons utrolige straffestatistikk

Publisert: 16.06.18 17:20 Oppdatert: 16.06.18 18:54

FOTBALL 2018-06-16T15:20:19Z

MOSKVA/OSLO (VG) (Argentina – Island 1-1) Det kom ikke som noe sjokk at Hannes Halldorsson (34) reddet straffe mot Argentina. Selv ikke mot Lionel Messi (30).

Den tidligere Bodø/Glimt-målvakten er nemlig en spesialist når motstandere stiller seg opp på ellevemetersmerket og viste det igjen i 1–1-kampen mot Lionel Messi og Argentina .

Siden 2011 har Hannes Halldorsson holdt hele 15 av 24 straffer ute. Ti har endt med redning – fem har blitt skutt over, utenfor eller i stolpen.

Nå har han gjort det på den aller største scenen også - i Islands aller første VM-kamp.

– Jeg visste at det var Messi som skulle skyte om han var på banen, og jeg så på mange av straffene hans. Og også noen av mine siste straffer. Så forsøkte jeg å gå inn i hodene på dem, og tenkte på hvordan de tenkte. Med det i minne, så hadde jeg en temmelig god feeling på at han ville velge det hjørnet han gjorde i kveld, sier Haldorsson til VG i pressesonen etter kampen.

Veltalende og på god engelsk formidler han en autoritet som trolig også er en styrke på banen.

– Så da straffen ble gitt var du ganske sikker på å redde?

– Når man drar til VM som keeper har man visse drømmescenarioer, og det å redde en straffe fra Messi i første kamp er definitivt en av dem. Da straffen ble gitt, følte jeg at dette skulle bli mitt øyeblikk.

Og når VG konfronterer ham med statistikken, titter han opp og spør:

– Er du fra Norge?!

Før han fortsetter:

– Det er en sterk statistikk. Og bra forarbeid av deg. Jeg har alltid vært ganske god på straffer, og jeg føler meg alltid trygg når en straffe blir gitt. Jeg har tatt to på rad. Det føles godt.

Messi ingen dårlig straffeskytter

Islands burvokter sto ansikt til ansikt med Lionel Messi – mannen som kanskje er verdens beste spiller – og han kastet seg til høyre. Dit skjøt Messi også, og Halldorsson reddet straffen fra Argentina-kapteinen.

Legger du til alle andre redningene han hadde – er det liten tvil om at han gjorde seg mer enn fortjent til nieren han fikk på VG-børsen.

Dette er tredje gang Island har fått straffe mot seg på sine to mesterskap. I EM for to år siden reddet han forsøket fra Østerrikes Aleksandar Dragovic, mens Wayne Rooney scoret på straffe.

I VM i Russland var det Messi som møtte sin overmann i Randers-målvakten, 25 minutter før full tid.

– For 13 år siden reddet han ikke straffer i 2. divisjon på Island, og nå stopper han Messi. Det er helt fantastisk. Jeg tror de hadde studert Messi på forhånd, og antok at han kom til å sette den akkurat der han gjorde - for det gjorde han på sin forrige straffe, sier den islandske fotballeksperten Tómas Þórðarson til VG på plass på Spartak stadion.

Og Messi er på ingen måte en dårlig straffeskytter. Han har scoret på 82 av 106 straffer han har tatt–noe som gir ham en scoringsprosent på 77 %. Scoringsprosenten på straffer i VM er 71 %.

Det gjør bare Halldorssons prestasjon og statistikk enda mer imponerende.

Oppgjøret endte til slutt 1–1, og Island VM-debuterte med poeng mot fotballstormakten Argentina. Sergio Agüero scoret Argentinas mål, før Alfred Finnbogason satte inn utligningen - som også var Islands første VM-mål noensinne.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Russland.