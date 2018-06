DANMARKS STØRSTE: Christian Eriksen fotografert før treningen i Anapa tirsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Eriksen neppe til Barca: Mot dobbel lønn i Tottenham

Publisert: 21.06.18 11:06

SAMARA (VG) Christian Eriksen (26) nekter konsekvent å snakke om sin fremtid her i VM. Mye tyder på at han fortsetter i Tottenham - med dobbel lønn. Det vil i så fall bety 80 millioner kroner i året.

Ekstra Bladet skriver at Danmarks største fotballnavn holder alt åpent til over mesterskapet, i håp om at et godt VM skal gjøre ham enda mer attraktiv. Men Eriksen blir neppe lagkamerat med Lionel Messi i Barcelona.

Tottenham har siden serieslutt underskrevet nye kontrakter med sine to viktigste navn: manager Mauricio Pochettino og den aller største stjernen, Harry Kane.

Samtidig som han for bare et par uker uker siden ble pappa for første gang og Åge Hareides Danmark kjemper for avansement i VM, foregår et spill om Spurs-profilens fremtid.

Ryktene har gått om en mulig overgang til Barcelona . Da danske medier spurte ham under VM-forberedelsene i Helsingør, svarte Eriksen hver gang høflig, men bestemt:

– Jeg gidder ikke snakke om rykter.

– Christian gleder seg voldsomt til å vise seg fram på den aller største fotballscenen, har Åge Hareide sagt flere ganger under oppholdet i Russland.

Onsdag ble han spurt om hvilken rolle hans største stjerne kan komme til å ha i torsdagens møte med Australia i Samara.

– Han er en spiller som kan forandre kampene for oss.

Australia-sjef Bert van Marwijk sier vanligvis «ingenting» i møte med media, men når det gjelder Eriksen er han i hvert fall klar:

– Jeg har sett Christian Eriksen helt siden han spilte i Nederland. Jeg kjenner ham.

– Vi er glad for at han er dansk, fastslår Kasper Schmeichel når vi møter ham på Danmark-pressekonferanse.

Før VM meldte Barcelona-avisen Mundo Deportivo at Eriksen hadde sendt følere til Barcelona gjennom sin agent Martin Schoots.

Ekstra Bladet skriver at Barcelona nok anerkjente Eriksens kvaliteter, men at de ikke hadde lyst til å kaste seg ut i forhandlinger med den tøffe styrelederen i Tottenham Daniel Levy.

Tottenham går en veldig viktig sesong i møte med åpning av sin nye stadion med mer enn 62 000 tribuneplasser, samtidig som de har skrevet en lukrativ avtale om å være engelsk NFL-hjemmebane. Det betyr økte økonomiske muskler.

Ekstra Bladet skriver at Eriksen trolig kan trumfe gjennom en fordobling av lønnen, slik at den blir mer enn 1,6 mill. kroner pr. uke - eller godt over 80 mill. kroner i året. Avisen mener å vite at han til nå har ligget på rundt 40 mill. norske kroner.

26-åringen ser ut til å trives i Tottenham, der ambisjonene er høye. Samtidig er den lille babyen («jeg har kontakt med dem flere ganger om dagen») et annet argument for at det kan gå mot flere år i Premier League.