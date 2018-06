STOPPERPAR: Åge Hareide kom med midtstopperparet sitt til den internasjonale pressekonferansen fredag. Til høyre Simon Kjær, i midten Andreas Christensen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Chelsea erstatter Brentford i Danmarks midtforsvar

Publisert: 16.06.18 16:45

SARANSK (VG) En Brentford-spiller er byttet ut med en Chelsea-spiller i Danmarks midtforsvar fra kvaliken til VM-sluttspillet. Men er det en svekkelse av laget?

Danske medier har diskutert i lang tid om landslaget skulle bli dårligere av at Andreas Bjelland (Brentford på nivå to) ble vraket - fordi han etter legestabens mening ikke var frisk nok til VM-turneringen. Andreas Christensen (Chelsea) kommer inn.

– Jeg er rimelig trygg med å ha Andreas i midtforsvaret. Han og Simon Kjær har levert bra sammen, sier Åge Hareide.

– Og ikke minst får vi stor fart med Andreas Christensen i midtforsvaret.

Men det som har vært det store spørsmålet i debatten om Christensen eller Bjelland, har vært Bjellands venstrebein. Med det fóret han Andreas Cornelius og Henrik Dalsgaard på høyresiden med tversoverpasninger i kvalifiseringen.

– Jepp, det vi ikke får, er en utmerket venstrefot. Men Andreas Christensen har en utmerket høyrefot som han må bruke på mest mulig fornuftig måte, sier Hareide.

Bjellands venstrebein var blant annet sentralt i den viktige kvalik-seieren over Polen den 1. september i fjor.

Halvt norske Bjelland var forøvrig svært skuffet og helt uenig i Hareides vraking.

Men kommentator Allan Olsen i Ekstra Bladet mener at Christensen ikke er noe dårligere:

– Det fungerer bra med Kjær/Christensen. Andreas er en hurtig forsvarsspiller, det har han også vist i Chelsea. Jeg synes overhodet ikke det er en svekkelse av Danmark. Selvfølgelig er han yngre, men i hodet er han kjølig, sier kommentatoren i Ekstra Bladet, som lørdag skriver om dette pottetette danske forsvaret .

Hareide-assistent Jon Dahl Tomasson sa dette til Ekstra Bladet denne uken:

– Han kan trekke litt inn fra høyre og sparke derfra. «AC» er fremragende til å lese spillet og se mulighetene. Og så er han også hurtig nok på føttene til å gjøre det.

Henrik Dalgaard, backen som trolig skal motta pasningene, sa dette da vi traff ham før en trening denne uken:

– Vi har sett flere ganger at Andreas kan dette. Det er kanskje mer naturlig for Bjelland å legge pasningen elsik, men «AC» tar et par skritt frem og legger så tversoverpasningen.

– Jens Stryger Larsen kan også komme innover og legge tversover, sier Dalgaard og snakker om mannen som formodentlig kommer til å spille venstreback mot Peru.

Midtstopperkollega Simon Kjær er ikke bekymret for å spille sammen med Chelsea-spilleren. Kapteinen sa det slik på pressekonferansen fredag:

– Andreas og jeg forstår hverandre stadig bedre. Laget bruker de samme prinsipper som vi brukte i kvaliken. Det gjør at vi er 100 prosent forberedt til VM-åpningen.

Kjær er heller ikke bekymret over at det trolig blir langt flere fans fra Peru enn fra Danmark på tribunene.

– Det tenker vi ikke på.