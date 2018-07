HANDS: Her treffer ballen hånden til Kroatias Ivan Perisic under VM-finalen mot Frankrike. Etter å ha tatt i bruk VAR dømte dommeren straffe – en avgjørelse som ble svært omdiskutert. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Eliteserie-profiler frustrert over dommernes handsdømming

Publisert: 19.07.18 09:48

Sarpsborg 08-spiller Amin Askar mener det ikke er noe galt med handsregelen, men at det er dommerne som er problemet.

I kjølvannet av VM-finalen har hands-reglementet blitt heftig diskutert i fotballmiljøet. Det ble alt annet enn noe bedre etter parodikampen mellom Rosenborg og Valur.

Amin Askar forteller at han ikke har noe imot reglementet og synes lista er fin der den ligger nå. Det er derimot vanskelig å forholde seg til dommerne, mener han.

Askar: – Blir kaos

– Vi har alltid møter med dommerne før sesongen hvor de forteller oss hva de slår ned på og ikke. Men ingen følger de samme reglene. Du får én dommer som kan blåse på mye hands, men neste kamp så får du en som ikke blåser på det i det hele tatt. Utover sesongen pleier det bare å bli kaos av det.

Han forteller at det kun er én dommer de siste årene han selv mener har handlet etter hva dommerne har presentert på møtene før sesongen.

– Svein-Erik Edvartsen visste vi alltid hvordan var. Han var konsekvent, og jeg savner faktisk at man følger de reglene ganske slavisk sånn som han gjorde, sier Askar.

Kippe frykter lignende situasjon i Norge

Frode Kippe er av ganske lik oppfatning som sin kollega i Sarpsborg 08 . Han lar seg først og fremst provosere av situasjonen fra VM-finalen.

– Man kunne nok gjort reglene rundt hands tydeligere, for det blir hele tiden snakk om skjønn fra dommernes side. Jeg skulle ønske situasjonen i VM-finalen aldri skjedde. Sånn skal ikke fotballen være, sier LSK-kapteinen og fortsetter:

– Samtidig føler jeg norske dommere generelt er ganske flinke. Det er snakk om skjønn i hver situasjon, men jeg føler ikke de slår ned på det med mindre det er 100 % sikkert at det er hands.

Kan komme endringer

Ola Hobber Nilsen har vært dommer i den norske toppdivisjonen siden 2011, og ble FIFA-dommer i 2015. Han ser ikke bort fra at handsregelen blir endret.

– Bør handsregelen endres?

– Handsregelen har vært diskutert så lenge jeg kan huske og skyldes i stor grad alle kriteriene man skal vurdere innen ett til to sekunder. Det har vært en rekke regelendringer de siste årene, og man skal ikke se bort ifra at også handsregelen får en gjennomgang. Om man hadde klart å redusere antall kriterier man skal vurdere, så mener jeg det hadde blitt enklere å forstå for spillerne, samt lettere å «selge» avgjørelsene for omgivelsene, skriver Nilsen i en SMS til VG.

– Er dommerne konsekvente nok når det kommer til handsregelen?

– Ja, det mener jeg. Når det er sagt, så er det ikke alltid dommerne ser handsen eller har optimal vinkel, og man blåser for eksempel ikke straffe om man ikke er hundre prosent sikker. Dermed skjønner jeg at man kan oppleve det som inkonsekvent når reprisene vises, skriver han videre.

– Amin Askar og Frode Kippe synes det er vanskelig å forstå handsregelen fordi dommere tolker den forskjellig. Hva er ditt tilsvar til dem?

– Jeg skjønner at de synes handsregelen er vanskelig. Det er mange kriterier å vurdere. Jeg mener dommerne tolker handsregelen likt, men at det er forskjell på teori og praksis. Dommerne må først faktisk se handsen for å kunne vurdere den. Traff ballen hånden eller traff den skulderen? Traff ballen hånden eller traff hånden ballen? Gjorde spilleren seg større, osv. Avgjørelsene skal tas umiddelbart, og da er det nødt til å bli forskjeller – så lenge det er mennesker som leder kampene, mener Nilsen.