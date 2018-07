KAN HAN GJØRE DET? Gareth Southgate er mannen som har ansvaret for de engelske VM-drømmene denne sommeren. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Southgate: – Kanskje vi har gått i en felle?

Publisert: 02.07.18 19:59

FOTBALL 2018-07-02T17:59:34Z

MOSKVA (VG) Gareth Southgate (47) nekter å snakke om den engelske drømmeveien mot en VM-finale.

Colombia i 8-del er selvsagt vanskelig, hverken Sverige eller Sveits vil ikke bli enkle å bryte ned i en eventuell kvartfinale og en semifinale blir mot vertsnasjonen eller et sterkt Kroatia på Luzjniki 11. juli.

Likevel: England kunne knapt bedt om en bedre mulighet til å gå hele veien til finalen.

Engelskmennene har ikke snakket om annet enn gull foran hvert eneste mesterskap siden triumfen i 1966, men semifinalen i 1990 er det nærmeste de er kommet en reprise. Da ble det stopp etter at Stuart Pearce skjøt rett på Bodo Illgner i det vesttyske målet, før Chris Waddle avsluttet med å måke ballen høyt over.

Southgate, han som misset straffe under hjemme-EM i 1996, mener det er «meningsløst» å tenke forbi 8-delsfinalen denne gangen. Særlig siden England ikke har vunnet en utslagskamp i VM siden 2006 (slo Ecuador 1–0 i 8-del, tapte etter straffer for Portugal i kvart’n).

– Kanskje er dette en felle vi har gått i tidligere? Flere av våre spillere har vært med i mesterskap før. Der har det kanskje vært kamper hvor de har følt det på samme måten (at England bør vinne). Kanskje har det vært noe med måten vi har angrepet kampene på som ikke har vært riktig? undrer han.

Southgate vil ikke være med på at finaleveien er lettere enn før.

– Jeg føler at vi har vært i denne situasjonen før, mange ganger. Det er meningsløst bare å tenke på hva som vil skje etter Colombia-kampen, gjentar han.

Konfrontert med alle gigantene som er uten av turneringen, sier Southgate:

– Det er jo en grunn til at disse store nasjonene ikke er med lenger. Det betyr at de som er igjen er kommet opp på et veldig høyt nivå.

Engelsk presse prøvde flere ganger å lokke Southgate litt utpå, og Neil Ashton fra The Sun avsluttet med å spørre om det ikke er øyeblikk der Southgate våger å drømme om VM-tittelen.

– I denne businessen, særlig i VM, handler det jo om å bringe mål, ambisjoner og engasjement ut til en hel nasjon, og det er en privilegert situasjon å være i. Og som trener har jeg selvsagt stor tro på det vi gjør, svarte Gareth Southgate.