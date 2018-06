UTSKJELT: Mange tyskere mener at Mesut Özil bør vrakes etter den dårlige innsatsen mot Mexico. Men alt tyder på at han spiller også mot Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk

Özil i hardt vær: «Død frosk» og politisk selvmål

Publisert: 23.06.18 11:50

SOTSJI (VG) Mesut Özil (29) er på alle måter i hardt vær foran skjebnekampen mot Sverige lørdag.

* Bilder sammen med den omdiskuterte tyrkiske presidenten Erdoğan har vakt sterke reaksjoner og blitt beklaget av det tyske fotballforbundet.

* En tidligere VM-spiller mener at Özil hadde kroppsspråk som en «død frosk» mot Mexico.

* Özil har fått gjennomgå for sitt svake spill i tyske medier etter sjokktapet mot Mexico .

– Kritikken etter Mexico-kampen gjelder ikke bare Özil. Alle har fått sin rettferdige del av kritikken. Vi snakker ikke om enkeltspillere her, sa Tyskland-sjef Joachim Löw da han møtte VM-pressen her i Sotsji.

Löw svarte villig vekk på det aller meste - og innrømmet blant annet at Mats Hummels neppe spiller mot Sverige etter å ha fått seg en trykk på trening - men Mesut Özil svarte han særdeles kort på.

– Tyskerne er delt over Özil, sier Jochen Stutzky fra den tyske nettsiden Sport1.de til VG.

– Noen kritiserer ham hele tiden. Det er helt riktig at de kritiserer hans kroppsspråk. Det er alltid negativt. Men andre mener også at Özil er en genial fotballspiller, selv om han viser det altfor sjelden.

De smilende bildene av Özil og lagkameraten Ilkay Gündogan sammen Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i London vakte sterke reaksjoner da de kom ut for en måneds tid siden.

Det endte til slutt med at det tyske fotballforbundet gikk ut med en pressemelding der fotballpresidenten Reinhard Grindel sa at «DFB står for verdier Mr. Erdogan ikke respekterer. Derfor er det ikke bra at våre landslagsspillere brukes som et stunt i hans valgkampanje».

Både Özil og Gündogan har tyrkiske røtter, men er født og oppvokst i Tyskland.

Landslagets teamsjef Olivier Bierhoff sa at «spillerne var ikke klar over hvilket symbol disse bildene hadde, men vi kan ikke støtte dette, og vil diskutere dette med spillerne».

– Özil har skjønt at han gjorde en feil. Jeg tror folk aksepterer det. Han har også skjønt at han ikke bør si noe mer. Uansett hva han ville si, så ville det bli feil, sier Jochen Stutzky fra Sport1.de til VG.

Det var den tidligere landslagsspilleren Mario Basler som etter Mexico-tapet uttalte at Özil «hadde kroppsspråk som en død frosk». Keeperlegenden Oliver Kahn har gått ut til et visst forsvar for Özil ved å si at det er «tull» å trekke fram en spiller i en så dårlig kamp fra hele det tyske laget.

Samtidig er altså Mesut Özil spilleren som kan trylle. Som kan utgjøre forskjellen for Tyskland. Derfor er det sannsynlig at Joachim Löw vil starte med ham også mot Sverige.

– Han er en mester i timing og en mester i detaljer, skriver Süddeutsche Zeitung foran Sverige-matchen.

Hele det tyske laget er under knallhardt press. 0–1-tapet for Mexico betyr at bare seier er godt nok mot Sverige for verdensmesteren.

– Det var ingen god følelse å se bildene fra Mexico-kampen. Men nå er vi tent på å vise oss fram i de to neste kampene, sier Mario Gomez, som trolig kommer inn som spiss for Timo Werner, som spilte mot Mexico.

– Sverige forsvarer seg supert. De kommer til å forsvare seg og ikke gi oss spillerom. Men vi er vant til å spille mot lag som ikke gir oss rom. Men vi har midler for å slå disse lagene, sier Joachim Löw når han blir spurt om Sverige.

Tyskland-sjefen blir også spurt om han frykter at Tyskland som verdensmester skal lide samme skjebne som Spania i 2014 og Italia i 2006: som mester bli slått ut i gruppespillet.

– Vi er topp motiverte på å forsvare verdensmesterskapet, sier Löw, som trolig må unnvære en skadet Mats Hummels. Sverige har tre mann syke og én skadet - men ingen av disse fire er i utgangspunktet aktuelle i startoppstillingen.