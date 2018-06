De Gea med spesielle VM-tall: Ingen redninger

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 25.06.18 17:39

Spania-keeper David De Gea (27) har fortsatt til gode å gjøre en redning under VM i Russland.

Mange anser Spania- og Manchester United-keeperen som verdens beste mellom stengene, men under VM har ikke De Gea vist frem sine kunster.

Han er nemlig den eneste keeperen i VM, av 34 som har fått spilletid, som ikke har gjort en eneste redning. Det skriver AS , som har samlet inn tall fra FIFA.

Ochoa har flest

De Gea har så langt kun fått tre skudd på mål imot seg under VM. Samtlige har kommet fra Cristiano Ronaldo, og alle tre har gått inn: Et straffespark, en kjempetabbe av De Gea, og et vidunderlig frispark.

Mot Iran kunne De Gea sluppet inn sitt fjerde mål på fire avslutninger innenfor stengene, men iranske Saeid Ezatolahis scoring ble annullert for offside.

På den andre siden av redningsskalaen i VM finner vi meksikanske Guillermo Ochoa med 14 redninger. Han slapp inn ett mål mot Sør-Korea og står med en redningsprosent på 93,3. Danske Kasper Schmeichel følger på andreplass med ti redninger.

Kun to keepere har så langt vært feilfrie i VM: Uruguayanske Fernando Muslera (seks redninger) og kroaten Danijel Subasic (fem) står begge med en redningsprosent på 100.

VGs tips: Costa-mål

Mandag kveld får De Gea en mulighet til å gjøre sin første redning i mesterskapet når Spania møter Marokko i en kamp der de jakter gruppeseier foran Portugal og Iran.

Men vi søker høyere opp på banen når vi skal plukke ut vårt anbefalte oddstips.

Mot et marokkansk lag som ikke har noe å spille for, tror vi at Diego Costa tegner seg på scoringslisten for Spania. Det gir 1,80 i odds. Kampen vises på NRK1. Spillestopp er klokken 19.55.