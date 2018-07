Lloris til VG om tabbekeeperen: – Får veldig vondt av ham

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) (Uruguay – Frankrike 0–2) Frankrikes keeper leverte da det gjaldt. Det gjorde ikke Uruguay sin. Dermed skal «Les Bleus» spille semifinale i VM.

VG-børsen: Uruguay (4-1-3-2): Fernando Muslera – 3 Martin Caceres – 6 Jose Gimenez – 5 Diego Godin – 5 Diego Laxalt – 4 Lucas Torreira – 5 Nahitan Nandez – 4 Matias Vecino – 5 Rodrigo Bentancur – 4 Luis Suarez – 5 Cristhian Stuani – 4 Cristian Rodriguez – 4 Sum 12 mann: 54 Sum 11 mann: 50 Frankrike (4-3-3): Hugo Lloris – 7 Benjamin Pavard – 5 Raphael Varane – 7 Samuel Umtiti – 5 Lucas Hernandez – 5 N’Golo Kanté – 8 (banens beste) Corentin Tolisso – 5 Paul Pogba – 6 Kylian Mbappé – 6 Olivier Giroud – 5 Antoine Griezmann – 7 Sum 11 mann: 66 Sjanser : 2-4 Terningkast på kampen : 3 Dommervurdering : 6 Nestor Pitana fra Argentina tillot litt mye i starten, men løste kampen totalt sett veldig greit. Ingen veldig kontroversielle eller vanskelige situasjoner. Vurdert av Per Opsahl og Arilas Berg Ould-Saada

De to burvokterne, Hugo Lloris for Frankrike og Fernando Muslera for Uruguay, spilte hovedrollene i hvert sitt nøkkeløyeblikk i en svært tett kvartfinale i Nizjnij Novgorod.

Minuttet før pause, og minutter etter at Raphaël Varane hadde scoret Frankrikes åpningsmål, leverte Lloris kanskje mesterskapets beste redning da han på usannsynlig vis fikk en råsterk hånd på headingen til Martín Cáceres.

– Fantastisk. Han er helt avgjørende, sier Frankrikes andrekeeper Steve Mandanda til VG om Lloris’ superredning.

– Det var et avgjørende øyeblikk i kampen. Det var godt å kunne bidra. Jeg var raskt nede og stoppet headingen, sier Lloris.

Og etter en times spill, da kampen fortsatt lå og vippet, klarte Muslera å fomle et egentlig håpløst langskudd fra Antoine Griezmann i eget nett.

– Jeg får veldig vondt av ham. Særlig når det er en stor keeper som Muslera. Vi vinner på detaljer i dag: En dødball og dessverre på den tabben. Sånn er fotballen dessverre, sier Lloris til VG.

Dermed sto det 2–0 til Frankrike i stedet for 1–1. Franskmennene skal møte vinneren av Brasil–Belgia, mens Uruguay reiser hjem til sine 3,5 millioner innbyggere etter en kamp der de savnet skadde Edinson Cavani sårt.

– Vi er triste nå, vi må innrømme at Frankrike var bedre en oss. Vi snakket om det i pausen, men vi klarte ikke å komme tilbake etter pause heller, sier Uruguay-manager Oscar Tabarez på pressekonferansen etter kampen.

Ellers var det nedbrutte Uruguay-spillere som kom samlet inn i pressesonen. Alle gikk rett forbi mediene bortsett fra stopperen Diego Godín som, noe motvillig, svarte på noen få spørsmål etter at pressesjefen geleidet ham bort til den uruguayanske pressen.

Varanes revansj

Knallharde dueller, stemplinger, drøyeholdinger og høy temperatur preget starten av kampen mer enn vakker fotball og mange målsjanser, men hver gang unge Kylian Mbappé fikk ballen, satte han fart og skapte trøbbel for Uruguay. Det var også han som sto bak kampens første sjanse da han plutselig havnet helt alene i feltet, men bommet totalt på «timingen» på headingen sin.

Den nervøse kampen ga et inntrykk av at det måtte noe helt spesielt til for at noen skulle ta ledelsen – eller en dødball. Og det var slik Frankrike tok ledelsen.

Antoine Griezmann svingte et frispark inn på hodet til Raphaël Varane, som stusset den vakkert i lengste hjørne. En scoring «Made in Madrid», med Atlético-stjernen som regissør og Real Madrid-bautaen som avslutter.

Åpningsmålet var også en betydelig revansj for Varane, som de fire siste årene konstant har blitt minnet på at han tapte duellen mot Mats Hummels som førte til at Frankrike tapte 1–0 mot Tyskland i 2014-kvartfinalen i Brasil.

– Man kan kalle det en liten revansj, men jeg synes det var litt urettferdig at han fikk skylden for det i 2014. Han viser at han er til stede og blant de aller beste i verden. Headingen hans var avgjørende i dag, sier Lloris til VG.

Varane ble ikke minst den første franske målscoreren i en VM-kvartfinale siden Thierry Henry mot Brasil i 2006.

Men Uruguay våknet fort, også de gjennom en dødball: Lucas Torreira serverte Martín Cáceres perfekt, headingen var strålende, men redningen til Hugo Lloris – helt nede i sitt høyre hjørne – overgikk alt.

Scoret mot sine «egne»

Den andre omgangen åpnet på samme måte som den første; sjansefattig og tett.

Det virket nesten litt nonsjalant da Antoine Griezmann fyrte løs et skudd fra langt og skrått hold etter en times spill. Men Uruguay-keeper Muslera, som ikke hadde hatt stort å gjøre på lenge, ble tatt på sengen og kopierte Liverpool-keeper Loris Karius’ velkjente keepertabbe fra Champions League-finalen mot Real Madrid.

Griezmann feiret ikke scoringen, trolig både av respekt for tabbekeeperen og fordi han har en sterk tilknytning til Uruguay, som han kaller sitt «andre land».

Brått står Frankrikes mest kritiserte spiller med tre mål og en målgivende pasning så langt i VM.

Resten av kampen var en bekymringsløs parademarsj for franskmennene. 2–0-ledelsen var aldri truet, Didier Deschamps byttet inn Steven Nzonzi for ekstra sikkerhet, og billetten til semifinalen er i boks.