TRØNDERSUKSESS: Jonas Svensson (t.v.) og Fredrik Midtsjø vant pokaler med Rosenborg. Nå herjer de sammen for AZ Alkmaar i Nederland. Foto: NED ALLEY / NTB scanpix

Midtsjø og Svensson hylles i Nederland: Best i hele ligaen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 06.02.18 16:32

I flere år storspilte de sammen i Rosenborg. Nå har trønderduoen Fredrik Midtsjø (24) og Jonas Svensson (24) eksportert suksesshistorien til Nederland.

Midtbanemotoren fra Stjørdal og høyrebacken fra Verdal herjer rett og slett for Eredivisie -toppklubben AZ Alkmaar for tiden.

– De har vært veldig, veldig gode. Over all forventning, konstaterer journalisten Nik Kok, som dekker klubben for Algemeen Dagblad, landets største avis.

AZ ligger helt oppe på tredjeplass i ligaen, og de to nordmennene har vært «to nøkkelspillere», ifølge Kok. Midtsjø og Svensson har nylig fått suksessen bekreftet i form av spillerbørser og utmerkelser.

Best på børsen

Midtsjø er rangert som den aller beste spilleren i Eredivisie denne sesongen på spillerbørsen til Algemeen Dagblad. Med et snitt på 6,71 leder han med ganske god margin foran ADO Den Haag-spilleren Tom Beugelsdijk og PSV-duoen Jeroen Zoet og Santiago Arias.

– Oi! Det er overraskende. Det hadde jeg ikke trodd, sier Midtsjø til VG før han ydmykt fortsetter:

– Jeg føler jeg har gjort det ganske bra. Såpass selvtillit må jeg ha. Jeg har gjort det ganske OK.

Svensson sier seg «faktisk litt imponert» over Midtsjøs prestasjoner. Han påpeker at lagkameraten nå spiller i en toer på midtbanen, mens han i Rosenborg ble brukt som en indreløper i en trio.

– Det ser ut som han ikke har gjort noe annet enn å spille sånn. Alt går gjennom ham. Han er en av de beste midtbanespillerne i ligaen, sier Svensson.

– Fint for CV-en

Svensson ble, på sin side, kåret til månedens beste spiller i Eredivisie i januar. Høyrebacken, som har levert to mål denne sesongen, er også blant ligaens aller beste til å takle .

– Jeg må jo innrømme at det er stas! Jeg spilte bare to kamper i januar, så den er litt billig, men det er det ingen som vet om noen måneder. Det er fint for CV-en, gliser Svensson.

– Som back er det ikke hver måned man får sånne utmerkelser, og det er jækla mange gode spillere å konkurrere mot, så jeg ser på det som en anerkjennelse, sier han.

– Han er solid i hver eneste kamp. Du vet hva du får, men han har også krydret spillet sitt med kreativitet og offensivt spill, sier lagkamerat Midtsjø.

Begge innrømmer at de er «inspirert» av å se trønderkompisen Alexander Sørloths overgang til Premier League og Crystal Palace.

– Karrieren er kort, så man vil prøve å oppleve så mye som mulig. Man vet man blir lagt merke til når man presterer bra her, sier Svensson.

– Man har jo en liten drøm om å prøve seg der, selv om nåløyet er veldig trangt, tillegger Midtsjø.