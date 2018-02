Piqué-provokasjon og Messi i munnhuggeri i ampert byderby: - Det er ikke ofte vi ser Messi bli med på sånt

Publisert: 04.02.18 18:08

FOTBALL 2018-02-04T17:08:52Z

(Espanyol - Barcelona 1-1) Gerard Piqué er ingen poplær mann blant Espanyol-fansen. Han blir ikke mer populær etter søndagens kamp, der også Lionel Messi havnet i bråk.

Gerard Piqué var involvert på godt og vondt i Barcelona -derbyet mot Espanyol.

Først mislyktes han i å klarere innlegget til Sergio Garcia da Gerard Moreno kastet seg frem og sendte hjemmelaget i ledelsen.

Deretter utlignet han ledelsen med et hodestøt i det 83. minutt. Da var Barcelona under ti minutter unna denne sesongens første ligatap.

Og da tok det også ordentlig fyr. Gerard Piqué er ikke fremmed for å provosere Espanyol, som er byrivalen til Barcelona, og han fornektet seg heller ikke etter å ha scoret.

Han feiret hemningsløst og hysjet mot hjemmepublikum, som ikke falt i god jord hos Espanyol-fansen eller -spillerne.

– Jeg vet ikke om det var en gest eller ikke, men noen ganger skjer sånt, sier Andrés Iniesta.

Fansen svarte med ukvemsord tilbake, og umiddelbart etter utligningen benyttet Espanyol-målscorer Gerard Moreno første anledning til å klippe ned Piqué.

Det gikk som det måtte gå: ampert og med tumulter, og det tok omkring tre minutter før kampen var i spill igjen på den særdeles regntunge gressmatten.

Heller ikke Lionel Messi, som startet på benken, holdt seg for god for litt bråk. Han og Victor Sanchez havnet i ordentlig munnhuggeri helt på tampen av kampen.

– Det er ikke ofte vi ser Messi blir med på sånt, kommenterte Petter Veland for Viasat.

Etter kampen som endte 1–1 var over, fortsatte munnhuggeriet, og Samuel Umtiti måtte nær bli tvunget inn i garderoben av egne lagkompiser for ikke å gå over streken.

Barcelona er fortsatt soleklar serieleder med 58 poeng på 22 kamper. Ned til Atlético på 2. plass (én kamp mindre spilt), er det 12 poeng. Espanyol ligger på 15. plass med 25 poeng.