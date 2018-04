FORSVARER SANDEFJORD: Aalesund-trener Lars Bohinen. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Bohinens oppgjør med Sandefjord-kritikerne: – Sitter på gjerdet og synser uten å vite hva som foregår

Publisert: 26.04.18 21:03

Aalesund-sjef Lars Bohinen synes det er trist å se Sandefjord slite i Eliteserien, men spekulasjonene rundt klubbens ansettelsprosess av Magnus Powell fnyser han av.

Magnus Powell måtte onsdag gå fra jobben i Sandefjord , etter å ha åpnet sesongen med tre tap, to uavgjort og én seier.

I etterkant har flere stemmer vært kritiske til Sandefjords ansettelsesprosess. Det vil ikke Powells forgjenger, Lars Bohinen , høre snakk om.

– Tynt grunnlag for å kritisere

– Det er for mange som uttaler seg uten å egentlig vite hva de snakker om. Folk snakker om headhuntere og insinuerer at det har vært eksterne folk som har ansatt treneren. Det er det jo selvfølgelig ikke. Man gjør grundige sjekker rundt lederevner og personlige kvaliteter hos kandidatene, sier Bohinen.

Joachim Jönsson er blant de som har vært kritiske til Sandefjords ansettelse av Powell. Han har på sin Twitter-konto omtalt de som sitter i Sandefjord-styret som «sirkusfolk».

– Powell har solgt seg inn på en bra måte, så viser det seg i ettertid at det ikke har funket. Deretter kommer kritikken for at klubben har ansatt en trener som ikke kan 3–5–2-formasjonen. Det er ekstremt tynt grunnlag for å kritisere klubben så hardt. De sitter på gjerdet og synser uten å vite hva som foregår, sier Bohinen.

Bohinen var selv gjennom Sandefjords ansettelsesprosess da han tok over klubben i 2013.

– Det var grundig og profesjonelt gjennomført. Jeg antar at kvaliteten ikke har gått ned på det feltet.

– Skjønner ikke hva de har tenkt med

Joacim Jonsson understreker at han har vært kritisk til Powell-ansettelsen hele veien. Han mente tidlig at det var en feilvurdering å ansette en som gjennom hele sin karriere utelukkende har spilt 4–4–2.

– Han kommer inn og sier selvfølgelig at han vil trene et Eliteserielag, og at han kan spille med en trebackslinje. Men Eliteserien er ingen treningsarena hvor man bare kan finne ut av det. Jeg fatter ikke hva de (Sandefjord) har tenkt med, sier han.

På spørsmål om han er enig i om Bohinens uttalelse om kritikken er tynn, svarer han følgende:

– Det er ikke bare formasjonsdelen jeg kritiserer, det er også bruken av headhuntere og eksterne aktørerer til å ansette trenere. Det slår sjeldent til. Eksterne aktører kjenner ikke til de indre mekanismene i en fotballklubb, mekanismene som er helt avgjørende for at ting skal fungere.

– Nå som Sandefjord skal stake ut en ny kurs, hvem burde komme inn som trener?

– Først må de som har vært med på ansettelsesprosessen se seg i speilet og spørre om de er dyktige nok. Jeg går ut i fra at det finnes en del sportslige kompetente folk i klubben, og de burde få ansvaret. Personlig har jeg ingen formening om hvem som burde komme inn.

– En ryddig klubb

Mens Sandefjord har hatt en tøff start på sesongen, har Bohinen kommet godt i gang i sin nye klubb. Etter fire serierunder i OBOS-ligaen troner Aalesund øverst etter å ha sanket ti av tolv mulige poeng.

– Uavhengig av sparkingen er jeg glad for at jeg gikk fra Sandefjord til Aalesund. Men er det en ting jeg savner med Sandefjord, er det menneskene som jobber der, sier han, og utdyper:

– Jeg opplevde Sandefjord som en ryddig klubb med bra folk som jobber døgnet rundt for at klubben skal lykkes.

Taus om Powell-erstatter

Bohinen følger fortsatt med på Eliteserien, og har sett de fleste av gamleklubbens kamper.

– Man er kanskje to poeng bak der man burde vært. Men det var klart før sesongen at Sandefjord kom til å få en tøff sesong. Det er ingen stor overraskelse at Sandefjord ligger der de ligger, sier han.

Men at Powell bare fikk seks kamper før han måtte gå hadde ikke Bohinen ventet.

– Isolert sett er jeg overrasket, ja. Sandefjord er ikke en klubb som bare kvitter seg med trenere, sier han.

