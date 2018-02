Ronaldos flotte gest til Benzema: Ga fra seg hat-trick

Publisert: 24.02.18 19:08 Oppdatert: 24.02.18 19:18

FOTBALL 2018-02-24T18:08:01Z

(Real Madrid – Alaves 4-0) Cristiano Ronaldo hadde scoret to ganger da Real Madrid fikk straffespark – og han kunne ha notert hat-trick og sitt 300. ligamål.

Men portugiseren valgte å la Karim Benzema skyte. Franskmannen scoret - og pekte etterpå smilende mot Ronaldo.

– Dette var åpenbart en gest fra Ronaldo til en Benzema som har vært i hardt vær blant supporterne den siste tiden, sier Viasat-kommentator Petter Veland.

Ifølge Real Madrids offisielle statistikk står Ronaldo nå med 300 mål etter sine to scoringer mot Alaves.

Men Petter Veland - og de fleste andre - mener at Real Madrid har gitt Ronaldo en scoring han ikke skulle ha hatt: Mot Real Sociedad i 2010. Det var et frispark som gikk via Pepe og i mål.

Det var altså det 300. målet som Ronaldo hadde muligheten til å score.

– Benzema har vært i hardt vær. Mange på Santiago Bernabeu har ikke vært fornøyd med det han har levert. De har gitt uttrykk for det med buing og pipekonserter. Også i forrige hjemmekamp, mot Real Sociedad, gjorde Ronaldo håndbevegelser mot supporterne om at «dere må slutte med det der», forteller Petter Veland.

Eksperten på spansk fotball fortsetter:

– Det samme så vi etter hans 1–0 scoring og Benzema hadde den målgivende pasningen: Han pekte mot Benzema. Igjen var det et signal til fansen om at de ikke må bue på ham.

– Så kom altså straffesparket. Vi har ofte sett det samme fra Messi tidligere - når Neymar og Luis Suárezhar hatt trøbbel med å score. Et hat-trick betyr kanskje mer for Ronaldo enn for noen andre, så dette var en veldig fin gest, sier Petter Veland.

– Jeg er veldig glad for Cristianos gest til Benzema. Det er en lagsport, og det var veldig hyggelig gjort av Ronaldo, sa Real-sjef Zinedine Zidane.

Cristiano Ronaldo sendte Real Madrid i ledelsen rett før pause. Gareth Bale økte til 2–0 rett etter hvilen, mens Ronaldo ordnet 3–0 etter en drøy time. Benzemas straffe på slutten fastsatte sluttresultatet til 4–0.

– Real Madrid begynner å komme seg. Vi ser konturene av den samme utviklingen som forrige sesong, selv om høsten ikke var like svak den gang, sier Petter Veland.

– Denne høsten var litt unntakstilstand. Real Madrid har ikke hatt en så dårlig poenghøst på mange år. 2016/17 kunne oppsummeres med en helt okay høst og så en fantastisk vår. 2017/18 har samme tendens. Når temperaturen stiger og våren kommer, så våkner nøkkelspillerne. Marcelo, Kroos og Ronaldo har alle levert veldig bra de siste ukene.

– Med 37 mål på de siste ni kampene er Real Madrid tilbake der vi kjenner dem. Så får det heller være at de slipper inn mål i stort sett hver eneste kamp. De var litt heldig som slapp det mot Alaves. Men for oss som liker scoringer, er dette moro å se på, sier Petter Veland.