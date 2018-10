Hazard hylles etter ny herjing: – Han har funnet seg til rette

(Southampton – Chelsea 0-3) Eden Hazard er den store formspilleren i Premier Leauge. Søndag var han svært sentral da Chelsea senket Southampton.

Med sitt syvende ligamål for sesongen (nummer to på toppscorerlisten, Sergio Agüero, står med fem) sørget den fotrappe belgieren for at Chelsea tok føringen mot et «Moi»-løst Southampton søndag.

– Det ser ut som han liker seg. Han spiller på en angripende lag, og med den stilen til (Chelsea-manager Maurizio) Sarri har han funnet seg til rette, konstaterte Brede Hangeland for TV2 i pausen.

– Nå er han på et fantastisk nivå, legger han til.

I den andre omgangen la Ross Barkley på til 2–0 etter en akrobatisk Olivier Giroud-assist, hans første mål i Chelsea-trøyen noensinne.

Og på overtid sørget Álvaro Morata, på pasning fra nettopp Hazard, at det endte 3-0. Det var spanjolens første ligamål siden 18. august (slo Arsenal 3-2).

Og med det var tre nye poeng sikret for et ubeseiret Chelsea.

Laget topper tabellen med sine 20 poeng på åtte kamper, men det er bare midlertidig. Ned til Manchester City og Liverpool, som møtes fra klokken 17.00, skiller det ett poeng.

Chelsea skjøv Arsenal ned på 4. plass, men det er verdt å se målene fra da de herjet med Fulham tidligere søndag.

PS: Godt nytt med tanke på Mohamed «Moi» Elyounoussi og Norges landslag. Ifølge TV2 er han, som ikke var i troppen mot Chelsea, klar til dyst.