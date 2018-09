Her er Hegerberg tilbake i Norge – nekter å snakke om landslaget

FOTBALL 2018-09-11T16:17:59Z

HAUGESUND (VG) Norges største fotballstjerne Ada Hegerberg (23) er tilbake i hjemlandet for å spille i Champions League. Det norske landslaget vil hun ikke snakke om.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 11.09.18 18:17 Oppdatert: 11.09.18 18:52

Før Lyons trening på Haugesund stadion tirsdag formiddag, dagen før Champions League -kampen mot Avaldsnes, forhørte VG seg med den franske klubbens presseansvarlige om mulighetene for et intervju med Hegerberg.

Han gikk inn i garderoben og snakket med Hegerberg før han kom tilbake med et svar: «Fem minutter går fint, men ingen spørsmål om landslaget. Bare Champions League.»

– Vi er her for å spille Champions League. Jeg er her med klubben min og fokuserer på det. Så det er egentlig ikke noe tema her nå, begrunner Hegerberg overfor VG.

Oppmerksomheten rundt Hegerbergs landslags-nei har blusset opp i etterkant av landslagets 2–1-seier over Nederland som sikret dem en plass i 2019-VM i Frankrike. Senest tirsdag ettermiddag meldte TV 2 at Hegerberg, som har gjentatt at et comeback er uaktuelt , har valgt å slette sine tidligere landslagsvenninner på Facebook og Instagram. Dette gjør Hegerberg det klart at hun ikke ønsker å kommentere.

– Et utrolig år

Ett år og to uker har gått siden beslutningen om å forlate det norske landslaget. Nå skal Hegerberg møte det norske fotballpublikumet for første gang siden den gang.

– Hvordan er det for deg å være tilbake på norsk jord for å spille fotball?

– Det er først og fremst at vi starter med Champions League igjen, en utrolig viktig turnering for oss, og å få en god start. Det er det vi har størst ambisjoner om å vinne hvert år. Samtidig er det veldig artig å komme hit til Norge og få Champions League på norsk jord. Det burde være en kul greie, så jeg håper at så mange som mulig kommer på kamp i morgen.

– Hvordan forventer du å bli tatt imot?

– Det er alltid godt å få muligheten til å møte norsk publikum, synes jeg. Sist jeg var her, var det en fantastisk atmosfære. Det var fullspekket stadion og folk laget en utrolig ramme rundt det. Det var Avaldsnes veldig gode på sist. Det blir som vanlig fokus selv om man spiller hjemme i Norge, men litt ekstra stas er det, sier Hegerberg.

Selv om landslagsavgjørelsen har fått mest oppmerksomhet i hjemlandet, har det siste året kanskje vært Hegerbergs beste – både på og utenfor banen: Hun har vunnet Champions League-gull og scoret i finalen, er én av tre nominerte til FIFAs pris for årets kvinnelige fotballspiller – og har ikke minst forlovet seg med Lech Poznan-spiller Thomas Rogne .

– Når jeg tenker gjennom det, så går det virkelig inn over meg at det var et utrolig år, egentlig. Det tar jeg veldig med meg, sier hun.

– Artig at vi får Ada tilbake

Hegerberg møter flere kjente fjes mot Avaldsnes, blant annet sportssjef Lena Tyriberget som var treneren hennes på J17-landslaget og assistenttrener J19- og U20-landslaget da hun spilte der. Hun ønsker ikke å kommentere Hegerbergs forhold til landslaget.

– Jeg synes først og fremst det er artig at vi får Ada Hegerberg tilbake på norsk jord, og at unge jenter kan komme på stadion og se henne spille fotball. Det er veldig bra. Alt annet får eventuelt Ada svare på selv, sier Tyriberget til VG.

Avaldsnes-spiller Nathalie Jessang Utvik (24) kjenner også Hegerberg fra gammelt av.

– Jeg har spilt med henne på U-landslag, men det begynner å bli ganske mange år siden nå. Det blir kult å møte en av verdens beste spisser, sier hun til VG.

Men det er ikke bare «kult» for Avaldsnes å trekke verdens beste klubblag allerede i 16-delsfinalen i Champions League.

– Hva er oddsen for at du trekker Lyon for andre gang på to år, da? Vi kunne tenkt oss en litt enklere motstander i første sluttspillrunde. Men det blir som det blir, sier Tyriberget og smiler.