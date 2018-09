SALTO: Så glad ble Pierre-Emerick Aubemayng for scoring mot Everton – en scoring som ikke burde blitt godkjent. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Høytflygende Arsenal vant sin fjerde strake – Evertons marerittrekke fortsetter

(Arsenal – Everton 2–0) Everton har ikke slått Arsenal på bortebane siden 1996. Den 22 år lange seiersløse rekken fortsetter, takket være tre effektive minutter fra The Gunners.

Publisert: 23.09.18 18:53

56 minutter spilt: Alexandre Lacazette får et drømmetreff og banker ballen i det lengste hjørnet, via stolpen og i mål, utagbart for Everton-målvakt Jordan Pickford.

Tre minutter senere: Aaron Ramsey flikker ballen til en offsideplassert Pierre-Emerick Aubameyang som alene med Pickford dobler Arsenals ledelse.

Slik ble en på mange måter en nokså begredelig Arsenal-opptreden omgjort til seier, og frustrasjon ble til smil for Arsenals to målscorere, og gleden på Lacazettes ansikt ser man tydelig på bildet under:

Ledelse mot spillets gang

Det var Everton som var best på Emirates, i hvert fall før de to scoringene kom.

The Toffees var fryktelig gode i første omgang, og både Richarlison, Dominic Calvert-Lewin og eks-Arsenal-spiller Theo Walcott hadde alle flere store muligheter.

Arsenal derimot, de var slurvete i både forsvar og pasningsspill, og det var mye som tydet på at Everton skulle få bukt med bortespøkelset mot Arsenal. De har nemlig ikke slått The Gunners på bortebane i Premier League siden de vant 2–1 i 1996 – for hele 22 år siden.

Men det ble ikke seier denne gangen heller.

Det sørget Alexandre Lacazettes drømmetreff og Pierre-Emerick Aubameyangs scoring for. Sistnevnte skulle aldri vært godkjent, dog, da han var i offside da han fikk ballen fra Ramsey.

Det bryr nok Arsenal seg fint lite om. Nå har Unai Emery og The Gunners vunnet fire strake, og har dermed hentet seg fint inn etter en tung start på sesongen. Med den gode formen har de nå tatt seg til 6.-plass på tabellen, seks poeng bak serieleder Liverpool, som står med full pott.

Det har gått motsatt vei for Everton, som startet godt, men som nå ikke har vunnet på sine siste fire seriekamper.