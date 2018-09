DA OG NÅ: Kåre Ingebrigtsen ble sparket i Rosenborg i juli. Deretter tok Rini Coolen over. Foto: NTB SCANPIX

Tallenes tale: Rosenborg er bedre under Rini Coolen enn Kåre Ingebrigtsen

FOTBALL 2018-09-14T15:04:38Z

OSLO/TRONDHEIM (VG) Mange stusset da Rosenborg byttet ut Kåre Ingebrigtsen (52) med Rini Coolen (51). Statistikken viser at det har gjort trønderne bedre.

Herman Tinius Folvik

Henrik Ljosland Waale

Publisert: 14.09.18 17:04 Oppdatert: 14.09.18 17:17

– Rini har vært flink i en situasjon med tett kampprogram. Under tøffe arbeidsforhold har Rini levert veldig bra, sier Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg.

Totalt har Coolen ledet Rosenborg i 11 kamper: åtte seirer, to uavgjort og ett tap. Det gir et poengsnitt på 2,36.

Hans poengsnitt i Eliteserien isolert sett er 2,4 poeng (fire seirer og en uavgjort).

Coolen vs. Ingebrigtsen Coolens poengsnitt totalt (11 kamper, seks i Europa): 2,36 Coolens poengsnitt i Eliteserien (fem kamper): 2,4 Målsnitt Coolen: For: 2 Mot: 0,81 Ingebrigtsens poengsnitt totalt i 2018 (18 kamper, to i Europa): 2,00 Ingebrigtsens poengsnitt i Eliteserien 2018 (16 kamper): 2,06 Ingebrigtsens poengsnitt i Eliteserien totalt: 2,13 (262 poeng på 120 kamper) Ingebrigtsens poengsnitt første 11 kamper (med tre kamper i Europa): 1,72 Ingebrigtsens poengsnitt i Eliteserien 2014 (14 kamper): 2,14 Målsnitt Ingebrigtsen 2018: For: 1,61 Mot: 0,72 *NM-kamper ikke medregnet.

Til sammenligning hadde Kåre Ingebrigtsen , som fikk sparken i juli, et totalsnitt i Eliteserien på 2,13.

I 2018 var poengsnittet til Ingebrigtsen 2,00. Snittet hans de første elleve kampene i 2014 ga 1,72 poeng.

VG Spesial: Alt om gullkampen finner du her

Flere poengberegninger viser at Rosenborg foreløpig har blitt bedre under Rini Coolen enn da Kåre Ingebrigtsen styrte laget (se faktaboks).

– Vi mener vi har gjort riktig beslutning, selv om det ikke er de første 11 kamper som avgjør, sier Koteng.

Slik forklarte Bendtner seg for pressen:

Tredje best av alle

Det er kun to trenere i Rosenborg-historien som slår poengsnittet til Coolen foreløpig: Trond Sollied i 1998 med 2,42 og Nils Arne Eggen i 2010 med 2,41.

Eggens perioder i 1988–1997 og 1997–2002 ga et poengsnitt på 2,14 (se faktaboks).

Poengsnitt som Rosenborg-trener 1. Trond Sollied 1998. 26 kamper. Poengsnitt 2,42. 2. Nils Arne Eggen 2010. 17 kamper. Poengsnitt 2,41. 3. Rino Coolen 2018. 11 kamper. Poengsnitt 2,36* 4. Åge Hareide 2003. 26 kamper. Poengsnitt 2,35. 5. Nils Arne Eggen 1988–1997 og 1999–2002. 336 kamper. Poengsnitt 2,14. 6. Kåre Ingebrigtsen 2014–18. 120 kamper. Poengsnitt 2,13 7. Erik Hamrén 2008–10. 61 kamper. Poengsnitt 2,05. 8. Per Joar Hansen 2013–14. 46 kamper. Poengsnitt 2,0. 9. Knut Tørum 2006–07. 36 kamper. Poengsnitt 1,9. 10. Ola By Rise 2004. 26 kamper. Poengsnitt 1,84. 11. Jan Jönsson 2011–12. 60 kamper. Poengsnitt 1,7. 12. Arne Dokken 1987. 22 kamper. Poengsnitt 1,6. 13. Trond Henriksen 2007–08. 10 kamper. Poengsnitt 1,6. 14. Per-Mathias Høgmo 2005–06. 23 kamper. Poengsnitt 1,5. 15. Per Joar Hansen 2005. 17 kamper. Poengsnitt 1,2. *I motsetning til resten av listen er Coolens kamper i Europa tatt med for å gi et bredere grunnlag. Uten europakampene har Coolen et snitt på 2,40 poeng på fem eliteseriekamper. Noe som fortsatt holder til tredjeplass. Statistikken tar for seg de som har trent RBK etter at 3-poengssystemet ble innført.

– Det er godt å høre, men det er mer viktig for meg at man ser at laget utvikler seg. Jeg er glad for at vi har suksess, noen gode resultater, kvalifiserer oss til Europa League og er på tabelltopp. Det er fantastisk. Men det som gleder meg mest er utviklingen av vårt spill, sier Coolen konfrontert med tallene.

Nederlenderen forklarer den gode starten slik:

– Jeg virkelig nyter dette. Hele gruppen har ansvaret for å bli bedre. Vi jobber hardt og tror på det vi gjør. Vi gjør det bra nå, men det er fortsatt en lang vei å gå for å oppnå noe.

Se stopperen briljere på skuddtrening:

– Rosenborg har blitt bedre

Tallene viser at Rosenborg scorer mer i 2018 under Coolen enn Ingebrigtsen: 2 mål per kamp under Coolen mot 1,61 mål per kamp under Ingebrigtsen.

Ingebrigtsens Rosenborg var derimot gjerrigere og slapp kun inn 0,72 mål per kamp. Coolens RBK slipper inn 0,81 mål per kamp.

– Jeg synes de har blitt bedre under Coolen. De skaper litt mer og har litt flere strenger å spille på. De unngår de kampene med få målsjanser, som det var flere av under Kåre. Jeg synes de ser mer ut som et mesterlag som kan styre kamper og skape sjanser, sier Kai Bardal.

Han Adresseavisens børssetter på Rosenborgs kamper og assistenttrener for futsallandslaget.

– De har vist noen lovende tegn. Spesielt med ball. De har spilt litt mer likt som gode internasjonale lag med litt kortere avstander på midten og mer bevegelser, slik at det blir mer fart i ballen. Men de har ikke forsvart seg like godt, vurderer Bradal videre.

Slik skal Helland bli klar for spill igjen