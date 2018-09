BLAR OPP MER PENGER: Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, sammen med konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, etter at samarbeidsavtalen med Toppserien ble undertegnet i november i fjor. Foto: Jostein Magnussen, VG

Mener FIFA ikke tar likestilling på alvor – gir kvinneklubber millioner i VM-kompensasjon

FOTBALL 2018-09-20T05:17:51Z

Obos sparker FIFA på leggbeskytteren: Til neste år vil de betale rundt tre millioner kroner i kompensasjon til norske og svenske klubber som avgir spillere til kvinnenes fotball-VM i Frankrike.

Publisert: 20.09.18 07:17

I dag får ikke klubbene en krone i kompensasjon for kvinnene som er opptatt med VM og landslagsspill.

Under fotball-VM i Russland i sommer betalte FIFA rundt 72.000 kroner per dag for hver spiller klubbene hadde med i herrenes mesterskap.

– Denne kjønnsdiskrimineringen burde FIFA ha tenkt på selv. Det er ingen ny problemstilling, det er en diskusjon som har pågått i årevis selv om FIFA sitter «musestille». FIFA gjør mye på kvinnesiden, men på denne måten kan man ta likestillingen et «knepp» lengre, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj til VG.

Som sponsor av både norsk og svensk kvinnefotball ønsker konsernet å gå foran og være et forbilde. Derfor lover de en kompensasjon på 75.000 kroner per spiller til alle norske og svenske klubber som har utøvere med i fotball-VM i Frankrike til sommeren. Pengene skal gå direkte til spillernes klubber. Og begrunnelsen er enkel:

– Ikke voldsomt stort beløp

– Det er viktig å dytte penger til klubbene hvor utviklingen skjer. Det er klubbene som bærer lønnskostnadene når spillere er borte på landslagsoppdrag, og da er det rettferdig at de får kompensert for både lønnskostnader og utviklingsarbeidet. Uten gode klubber blir det heller ikke dyktige landslagsspillere, uten gode landslagsspillere blir det heller ingen underholdningsverdi på VM, er vurderingen til Kjørberg Siraj.

Klubber utenfor Sverige og Norge får ingen kompensasjon. Uansett går det rundt tre millioner kroner til klubbene i de to landene som avgir landslagsspillere.

Sett denne? Dette kan fotballjentene få i VM-bonus: - Så jævlig trist

– Det er ikke et voldsomt stort beløp for oss å bidra med hvis det kan bidra til utvikling i norske og svenske fotballklubber. Det er sikkert 100 grunner til at dette er vanskelig for FIFA, men til syvende og sist handler det om prioriteringer og å finne penger - og penger det har FIFA, sier Obos-sjefen.

Han mener at FIFA forskjellsbehandler «på en måte som viser at de ikke tar likestilling på alvor». Derfor vil de ha FIFA på banen.

Obos gikk i fjor inn på en seksårsavtale med Toppserien og vil bruke over 60 millioner kroner i løpet av disse årene. Tidligere i år ble selskapet offisiell samarbeidspartner med Dameallsvenskan.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er glad for tiltaket.

– Det Obos bidrar med er både viktig og etterlengtet. Klubbene mottar ingen form for kompensasjon når spillerne er på landslag eller deltar i mesterskap. Støtte fra Obos vil bidra til å utvikle kvinnefotballen ved å gi bedre forutsetninger til alle klubbene og til det enormt viktige arbeidet de gjør, sier Jørgensen.

PS! FIFA har ikke svart på VGs henvendelse.