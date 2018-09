SUKSESS-TRENER: LSK-trener Hege Riise fotografert under Champions League-kampen mot Zvezda på Jessheim Stadion i forrige uke. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

Riise ber NFF sørge for at det kommer mer penger til klubbene

Obos sin kompensasjon til kvinnefotballen er en fantastisk nyhet for norske toppklubber, men Hege Riise (49) vil ha Norges Fotballforbund på banen.

Som VG meldte i går vil Obos gå inn og betale en kompensasjon på 75.000 kroner per spiller til norske og svenske klubber som har utøvere med i neste års fotball-VM i Frankrike.

Ingen tjener mer på den avtalen enn LSK Kvinner . I landslagstroppen som skal møte VM-klare Sverige 4. oktober har Lillestrøm hele syv spillere. Har de like mange i VM-troppen neste år får LSK 525.000 kroner i kompensasjon.

– Det er ikke småpenger for noen kvinneklubb i Norge. Det sikrer jo satsingen for sporten og er uten tvil et vesentlig bidrag som kan gjøre oss enda bedre, sier Hege Riise.

Når Obos tar på seg spanderbuksene og betaler rundt tre millioner kroner til norske og svenske kvinneklubber med landslagsspillere, er beskjeden at FIFA forskjellsbehandler kvinnefotballen. At man ikke tar likestilling på alvor.

LSK-treneren er ikke uenig.

– Er rart

– Vi har jo kjent på det at det er forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Vi synes jo det er rart, og fra klubbenes side har vi bedt NFF om å bidra i forbindelse med VM (FIFA) og EM (UEFA). NFF må sørge for at det kommer penger tilbake til klubbene. Det er helt andre summer på herresiden, men med de budsjettene vi har vil nesten enhver sum være et bra tilskudd, sier Riise.

Klubbene får i dag ingen kompensasjon for spillere som er lenge borte i forbindelse med landslagsoppdrag.

– Det er ikke få samlingsdøgn. I løpet av en sesong med et VM-sluttspill kan det fort bli nærmere 100 døgn, anslår LSK-treneren.

I fotballforbundet har man samme utgangspunkt som Hege Riise.

– Vi er enig med Hege Riise i at det burde vært en kompensasjon også på kvinnesiden. Prinsipielt mener vi at FIFA skal betale en kompensasjon slik de gjør for herrelandslag, og vi jobber politisk og administrativt med å legge press på FIFA for at de skal øke den pengepotten de bruker på VM på kvinnesiden. Vi får noen overføringer fra FIFA når vi deltar i VM. Det er ikke kjent hvor stort beløpet blir for 2019, men tidligere har det balansert med det vi har hatt i kostnader, sier assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad.

Arstad minner om at NFF inngikk en ny avtale med landslagsspillerne som innebærer at de får på deling 25 prosent av det beløpet som FIFA gir forbundet i VM.

– Vil bidra mer

- Det kan hende vi går i minus på det, men det er midler som jentene fortjener. Vi har gjort et løft for kvinnene med å innføre en likelønnsordning som gjør at landslagsspillerne får like mye som herrene i grunnbetaling. Vi har et ønske om å bidra mer, men det er slik at pengesekken ikke er ubegrenset.

- Dere har kanskje et ansvar inn mot klubbene også, slik Hege Riise antyder?

- Vi har et selvstendig ansvar for å bidra inn mot toppklubbmiljøet. I år går det 24 millioner kroner direkte i overføringer til toppklubbene. I den summen inngår ikke de nærmere syv millionene som vi bruker på likelønnsordningen. Vi har en god dialog med Toppfotball kvinner rundt hvordan vi skal disponere midlene. Så vil det alltid pågå en diskusjon rundt hvordan man øremerker midler og hvordan toppklubbene bruker dem for å få best mulig sportslig utvikling.