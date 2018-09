Sarpsborg klare for tøff Europa-debut: – Kommer til å «henge i taua»

FOTBALL

ISTANBUL (VG) En heftigere debut i Europa enn bortemøtet med Besiktas kunne nok ikke Sarpsborg 08 drømt om.

Publisert: 20.09.18 15:39

– Vi kommer til å «henge i taua» i store deler av kampen. Det må vi regne med, men det bryr ikke disse gutta her seg noe om. De liker å jobbe knallhardt for hverandre, sier Sarpsborg 08 -trener Geir Bakke.

Det er dagen før østfoldingenes debut i Europa League og den blir definitivt minnerik.

I «heksegryta» på Vodafone Park langs kysten ved Bosporusstredet skal Geir Bakkes gutter møte verdensstjerner som Ricardo Quaresma og Pepe torsdag kveld.

– Vi er ydmyke med tanke på det vi skal gjennom, men samtidig ... Vi har rodd hit i båt i gamle dager. Vi er fra Norge, så vi er her for å bite fra oss. Vi er noen hardinger, sier Sarpsborg-treneren med et lite smil.

Bakkes «gameplan»: – Banen er 7000 kvadratmeter

Både Bakke og spillerne gleder seg stort til det første møtet med den store europeiske scenen. De er klare på at de kommer til Istanbul som «underdogs» med alt å vinne.

– Banen er 7000 kvadratmeter uansett. Selv om de heter Besiktas, så kan de ikke være overalt hele tiden. Det er det vi må prøve å utnytte, sier Bakke.

– Vi får håpe de undervurderer oss litt og senker seg ti prosent. Da kan vi ha muligheter, men det er klart det blir tøft, sier kaptein Joachim Thomassen til VG utenfor lagets hotell onsdag formiddag.

Sarpsborg-gutten lyser opp når han får snakke om eventyret han og ti år gamle Sarpsborg 08 får være en del av. Absolutt alle rundt klubben, ikke bare spillere og ledelsen i klubben, skal ha sin del av æren for at østfoldingene nå skal debutere på den store scenen.

Rundt 150 supportere er også med på tur til Tyrkia for å være en del av eventyret.

– Jeg vil anta at du ikke kommer til å høre så mye av dem på stadion under kampen, men det betyr selvfølgelig mye at de er her, sier 30-åringen.

Han har hørt mye om stemningen på Vodafone Park, men tror ikke det egentlig er mulig å forberede seg på det «trøkket» som vil møte østfoldingene inne på stadion.

Prioritering: Europa eller Eliteserie?

For første gang skal Sarpsborg kombinere seriespill med europacup. Det har de allerede fått kjenne på en liten periode med kvalifiseringskamper mellom eliteserierundene. Det har vært krevende, innrømmer treneren.

– Vi har prøvd å rullere og prøvd flere ulike varianter: Bare friske bein, en blanding og å spille med omtrent de samme spillerne både torsdag og søndag. Vi har vel ikke lykkes veldig godt med det per nå, sier Bakke.

– Vi har gjort hederlige kamper, men tapt en del på rad nå. Det er kanskje prisen vi må betale for å være med på dette. Samtidig har vi ambisjoner om å klare å håndtere dette her. Ikkesant, Joachim? spør Sarpsborg-treneren og hans kaptein svarer «uten tvil» ved hans side på pressekonferansen.

Kapteinen har absolutt ikke tenkt til å høre noe om at Eliteseriespill nedprioriteres på grunn av europacup.

– Det er ikke kult å levere på den store scenen og havne i bunn av Eliteserien. Uavhengig av hvem som spiller, så skal vi kunne levere gode kamper i Eliteserien, sier Thomassen, som har vært mektig lei av å tape etter fire strake nederlag i hjemlig serie.

– Det skal ikke Sarpsborg være bekjent av. Vi får se om vi kan dra med oss noe av energien og det positive fra å spille i Europa inn i Eliteserien. Vi har vært langt under pari. Beklager til alle som støtter oss, men vi skal slå hardt tilbake, sier Sarpsborg-kapteinen.