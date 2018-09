Mageplask for Viking: Tapte mot Florø – konkurrentene kan få luke

FOTBALL 2018-09-30T14:52:24Z

(Florø – Viking 3–2) Viking tapte mot Florø, og tapte dermed viktige poeng i jakten på opprykk. Nå kan konkurrentene stikke fra.

Publisert: 30.09.18 16:52 Oppdatert: 30.09.18 17:36

1 . Aalesund – 49 poeng

2. Mjøndalen – 49 poeng

3. Viking – 49 poeng.

Når man ser på det slik, er det ikke så ille. Men legg til at Viking har én kamp mer spilt enn de to konkurrentene, og situasjonen blir hakket dystrere for Stavanger-laget.

Viking hadde en alle tiders mulighet til å legge press på Aalesund og Mjøndalen i jakten på opprykk fra OBOS-ligaen til Eliteserien. Det eneste som sto i deres vei var Florø. Bunnlaget ble imidlertid et for stort hinder denne søndagen, og Viking snublet.

Kan få luke

Markus Nakkim var uheldig da han scoret selvmål med hodet og ga vertene ledelsen på eget naturgress, og det gikk fra vondt til verre da Lorent Callaku doblet florøværingenes ledelse.

Tommy Høiland reduserte etter 74 minutter, men til ingen nytte.

Bare tre minutter senere satte Luc Jeggo inn Florøs 3–1-scoring. Høiland ga seg ikke, og reduserte igjen - åtte minutter før full tid - men flere scoringer ble det ikke.

Florø, som ligger nest sist i OBOS-ligaen, vant kampen 3–2, og tok på sin side viktige poeng i jakten på fornyet kontrakt på Norges nest øverste nivå.

For Vikings del gikk viktige poeng tapt, og den gode stimen rogalendingene har vært inne i, med blant annet seier i toppkampen mot Sogndal , fikk seg dermed en skikkelig smell.

Og nå kan altså konkurrentene skaffe en luke på tre poeng, idet fem kamper gjenstår av sesongen for Vikings del. For konkurrentene gjenstår i skrivende stund seks kamper.

Aalesund møter Jerv hjemme på Color Line Stadion senere søndag, klokken 18.00, mens Mjøndalen skal møte Kongsvinger tirsdag.

Og opprykksthrilleren? Den lever videre .

Saken oppdateres.