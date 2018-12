DUELL: Fabinho takler Marouane Fellaini i kampen mot Manchester United sist helg. Foto: CARL RECINE / X03807

Med Fabinho blir det samba i Liverpool

FOTBALL 2018-12-21T05:58:28Z

Brasilianske Fabinho (25) har brukt tid på å spille seg inn i Liverpool-mannskapet - men det ser ut som om manager Jürgen Klopp har visst hva han har gjort.

Publisert: 21.12.18 06:58 Oppdatert: 21.12.18 07:10

For da Liverpool vant over erkerivalen Manchester United sist søndag, storspilte Fabinho - som kom fra Monaco for bortimot en halv milliard kroner sist sommer.

– Han kommer til å bli enda bedre, sier teamkompis Georginio Wijnaldum til Liverpools hjemmeside.

– Når du kommer fra en klubb som har spilt på en helt annen måte enn oss, så tar det tid. Men jeg synes han har fikset det bra, sier Wijnaldum.

Det skulle ta månedsvis før Fabinho fikk tillit, men nå har han vært på banen i åtte av Liverpools ni siste Premier League -kamper. Han kom inn som reserve mot Huddersfield den 20. oktober og siden har Fabinho stort sett startet matchene.

Overfor Liverpools hjemmeside innrømmer Fabinho at det tok tid å venne seg til engelsk fotball.

– Intensiteten er helt forskjellig fra det jeg er vant til. Jeg hadde en idé om hvordan det ville bli, men det er så fysisk intenst, uansett om du spiller mot et lag på topp eller et lag fra bunnen. Det er en stor utfordring, mener brasilianeren.

– Du setter virkelig pris på å spille i den hardeste ligaen i verden og det vanskeligste mesterskapet å vinne.

Fabinho sier at han har funnet seg til rette i Liverpool, og at det selvfølgelig er ekstra hjelp i de andre spillerne som kan gi ham språklige støtte, som spanske Alberto Moreno.

Han kommer opprinnelig fra Fluminense, var så i Real Madrid Castilla, og som snarest innom A-laget til Real Madrid, før han endte i Monaco - alt på lån fra Rio Ave. Fra 2015 til 2018 var Fabinho i Monacos eie.

Liverpool står fortsatt uten tap denne sesongen, og Dejan Lovren ser ingen grunn til at det ikke skal fortsette. Kroaten, som kunne hente VM-sølv i Russland i sommer, strutter av selvtillit, og med både Joe Gomez og Joel Matip ute med skader, er det viktig for Jürgen Klopp at han holder seg frisk og rask gjennom hele julen.

– Arsenal har gjort det før, så hvorfor ikke? spør han i et intervju med The Mirror.

– Jeg håper at vi kan gå ubeseiret gjennom sesongen. Det er derfor jeg kom til Liverpool, for vi kan gjøre det, sier stopperkjempen.

Det var i 2003/04 at Arsenal ble det første - og til nå eneste - laget som har gått gjennom en hel sesong uten å tape i ligaen.

