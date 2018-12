Stabæk reddet plassen etter selvmål

ÅLESUND (VG) (Aalesund - Stabæk 1–1 (1–2 sammenlagt) Aalesund tok ledelsen, men et selvmål ødela håpet. Stabæk spiller i Eliteserien også neste år.

Publisert: 09.12.18 19:53 Oppdatert: 09.12.18 21:03

Etter 71 minutter var Pape Habib Gueye både uheldig og udyktig. Det skulle avgjøre kvalikduellen.

Stabæk fikk hjørnespark som Jeppe Moe svingte inn i boks, og relativt upresset steg Gueye til værs for å klarere. Han nådde derimot ikke helt opp, og dermed ble det en stuss som gikk i mål bak en utspilt Andreas Lie til 1–1 på Color Line stadion.

Her kan du se en euforisk Demidov i intervjuet etter kampen:

Etter kampen stormet enkelte Stabæk-supportere banen og de danset med Stabæks spillere. Samtidig Gueye gråt på banen.

–Det klinger mye bedre med Eliteserie og kamper på Brann stadion, Lerkendal og ikke til de andre OBOS-stadionene så dette er deilig.Det er en kamp som er preget av nerver. Det er ikke den kuleste kampen å se på, men vi får jobben gjort, sier Ohi Omoijuanfo.

– Det betyr så mye for supportene, for klubben og selvfølgelig for den videre utviklingen, fortsetter han.

Dermed vant Henning Berg duellen mot sin trenerkollega Lars Bohinen. De er født med en ukes mellomrom i september, spilt en drøss med landskamper sammen gjennom årene, også i Blackburn. Begge har spilt for LSK og VIF. Bohinen var sportssjef i Stabæk da de vant seriegull for ti år siden.

– Det er skuffende. En ting er å ikke klare det over et Eliteserie-lag. Over to kamper var det veldig jevnt, men det er surt at det glapp i høst. Vi fikk vår motgangsperiode når Viking og Mjøndalen var sterke, og vi ga bort poeng som vi ikke skulle ha gjort. Det kostet oss opprykket, sier Lars Bohinen.

Stabæk skal på byen i Ålesund i kveld, lover «Ohi»:

Aalesund scoret først

Til tross for at Stabæk førte an innledningsvis på Color Line Stadion, var det Aalesunds midtstopper Oddbjørn Lie som kunne bidra til kampens første store jubelbrøl. Fra stopperplass sendte han ballen opp til Sondre Brunstad Fet og fikk ballen i retur på et susende løp. Lie tok med seg ballen i boks, passerte en noe rufsete Vadim Demidov og dunket ballen i mål til 1–0 for Aalesund.

Etter 19 minutter kom Franck Boli alene med Andreas Lie, og i det han prøvde å passere Aalesund-keeperen gikk han i bakken. Dommeren tok fløyta i munnen, men blåste heller for filming på Boli fremfor straffespark.

TV-bildene viste i etterkant at det muligens var feil av dommer Tore Hansen. Bildene viste nemlig det som så ut som en kontakt på Bolis venstrefot.

Her kan Stabæk ha blitt snytt for straffe:

Nære 2–0

En som virkelig markerte seg i andre omgang var Pape Habib Gueye. Ikke mange minutter ut i andre omgang fikk han en svært god mulighet til å øke ledelsen til 2–0.

Brunstad Fet slapp ballen perfekt gjennom til Gueye som kom alene med keeper, men ventet et lite sekund for lenge med avslutningen. Dermed kunne Sandberg storme ut, komme tett opp i Aalesund-spissen og redde skuddet.

Tobias Børkeeiet scoret det eneste målet i den første kampen etter 27 minutter på Nadderud.

Stabæk kunne dermed klare seg med 0–0, og i åpningsminuttene på Color Line Stadion var det også de blåkledde som åpnet best. Moussa Njie hadde en stor mulighet tidlig i kampen, men en Andreas Lie i full strekk fikk avverget scoring.

Lars Bohinen var langt nede etter kampen: