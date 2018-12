TIL SVERIGE: Per-Kristian Bråtveit. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kilder til VG: Haugesund-profil på vei til svensk toppklubb

FOTBALL 2018-12-18T09:20:22Z

FK Haugesund skal være enige med den svenske toppklubben Djurgården om en overgang for keeperen Per Kristian Bråtveit (22).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.12.18 10:20 Oppdatert: 18.12.18 10:42

VG får opplyst fra informert hold at de to klubbene har kommet til enighet om en overgangssum for den tidligere U21-landslagskeeperen. Det samme melder svenske Expressen .

Etter det VG har grunn til å tro, skal overgangssummen befinne seg rundt 3,5 til 4 millioner kroner.

Bråtveit er i skrivende stund på flyet på vei til Stockholm for å ferdigstille overgangen, får VG opplyst.

Sportslig leder Jostein Grindhaug i FKH har ikke besvart VGs henvendelser. Det samme gjelder Bråtveit og hans agent Tore Pedersen.

Djurgården, som er regjerende cupmester i Sverige, har vært på jakt etter en ny keeper etter at den 37 år gamle keeperveteranen Andreas Isaksson, med 133 svenske landskamper bak seg, la opp etter denne sesongen.

Til den svenske avisen Expressen bekrefter Djurgårdens sportssjef Bosse Andersson at undersøkt det norske keepermarkedet.

– Vi har sett på et par målvakter, blant annet i Norge. Det kan jeg bekrefte. Så får tiden vise hva som skjer, sier han.

Ranheims høyreback Aslak Fonn Witry har også blitt koblet sterkt til en Djurgården-overgang de siste dagene.