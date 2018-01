PÅ VEI TIL GODSET: Mustafa Abdellaoue, her som Aalesund-spiller forrige sesong. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

«Mos» klar for Strømsgodset

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 24.01.18 14:33

Mustafa «Mos» Abdellaoue (29) har signert for Strømsgodset.

Tidligere onsdag skrev VG at spissen hadde gjennomført den medisinske testen med drammensklubben. Nå har han signert en fireårskontrakt. Han trener med laget for første gang torsdag.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å bli kjent med gutta og komme i gang her i Godset. Jeg har kommet til en stor klubb og ser frem til å kjempe om medaljer. Det er spennende ting på gang i Godset, sier Strømsgodsets nysignering i en pressemelding.

VG vet at Abdellaoue har vurdert mer økonomisk lukrative tilbud fra klubber i Qatar, Iran, Tyrkia og Kypros, men valget har nå falt på Strømsgodset.

«Mos» har vært en av Eliteseriens mest målfarlige spillere de siste sesongene. På de to siste sesongene har han scoret 29 mål på 59 kamper for Aalesund, som han forlot etter at klubben rykket ned i fjor.

– Vi har fått ombord en toppspiss i norsk målestokk. En kvikk, bevegelig og hardtarbeidende spiller og ikke minst en meget god avslutter, som har vært en av Eliteseriens mest målfarlige de siste sesongene, sier Strømsgodset-sportssjef Jostein Flo.

Strømsgodset betaler ingen overgangssum for «Mos», ettersom han har vært kontraktløs siden Aalesund-avtalen utløp ved nyttår.

De siste ukene har spilleren, sammen med agent Stig Lillejord, jobbet aktivt med å finne den rette klubben for ham.

Strømsgodset blir Abdellaoues femte norske klubb etter Skeid, Vålerenga, Tromsø og Aalesund. Han har også spilt for FC København og Odense.

– Det har vært andre alternativer, men så fort jeg snakket med Godset merket jeg at dette er riktig for meg. Godset spiller en offensiv fotball som passer meg veldig bra, sier 29-åringen.