MOLDE-KLAR: Kristoffer Haugen, her i aksjon for Viking mot Sarpsborg. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Molde kjøper Viking-back Kristoffer Haugen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 10.01.18 15:09

Vikings venstreback Kristoffer Haugen (23) er Moldes første signering i 2018.

Molde opplyser i en pressemelding om at Haugen har signert en treårskontrakt med klubben.

– Kristoffer er blitt en erfaren spiller på norsk toppnivå til tross for sin unge alder. En veldig spennende spiller som utfyller stallen vi har. Nå har vi god konkurranse på de fleste plasser, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

Han beskriver 188 cm høye Haugen som en spiller med «fantastisk venstrefot og gode ferdigheter med ball» som er «veldig godt fysisk rustet».

Ifølge Stavanger Aftenblad betaler Molde rundt 2,5 millioner kroner for 23-åringen, som har spilt 125 kamper for Viking og har flere kamper for aldersbestemte landslag.

– Jeg gleder meg til å spille for en av de største klubbene i Norge, sier Kristoffer Haugen, som med dette slipper å bli med Viking ned til Obos-ligaen i 2018.

Venstrebacken har lenge blitt koblet til en mulig Molde-overgang. For tre og et halvt år siden nektet Viking å selge ham til moldenserne. På overgangsvinduets siste dag sommeren 2014 bød Molde 2,5 millioner kroner for ham, men Viking skal ha krevd hele 10 millioner kroner.

Senest i fjor sommer skal Solskjær ha gjort et nytt forsøk på å hente Haugen. Nå har han omsider fått sin mann.

Det betyr at Molde kan vende blikket mot sitt neste overgangsobjekt. Administrerende direktør Øystein Neerland fortalte nylig til VG at klubben er ute etter en ny målscorer , etter at de solgte Björn Bergmann Sigurdarson, samt «mer kapasitet på midtbanen».

Magnus Wolff Eikrem, Mathias Normann og Fredrik Ulvestad er blant navnene som har blitt nevnt i forbindelse med Molde denne vinteren.