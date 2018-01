USIKKER: Cristiano Ronaldos lange Real Madrid-karriere kan nærme seg slutten. Foto: JAVIER BARBANCHO, REUTERS

Hevder Cristiano Ronaldo er på vei bort fra Real Madrid

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 17.01.18 10:29

FOTBALL 2018-01-17T09:29:43Z

Cristiano Ronaldo (32) og hans fremtid dominerer nok en gang nyhetsbildet i spanske medier.

I sommer handlet det om at Ronaldo skal ha vært så forbannet på anklagene om skattefusk at han skal ha vurdert å forlate Spania . Han endte opp med å ombestemme seg .

Nå er superstjernens Real Madrid-fremtid nok en gang usikker, skal man tro spanske og portugisiske medier. Men denne gangen skal det ikke bare være spilleren selv, men også klubben, som har tatt initiativ til å sette en stopper for det ni år lange eventyret.

Ifølge den portugisiske avisen Record, gjengitt av Madrid-baserte AS , har Real Madrid-president Florentino Pérez sagt til agent Jorge Mendes at han kan begynne å jobbe med å finne en ny klubb for Ronaldo.

«Ronaldo er på markedet», skriver AS på sin avisforside onsdag. Real Madrid skal ha satt en prislapp på minst 100 millioner euro for spilleren.

Dagen i forveien hevdet AS at Ronaldo også ønsker å forlate klubben for å dra til Manchester United, ettersom han er misfornøyd med at han ikke har fått den nye kontrakten han ønsket seg.

–Jeg vil gjerne legge opp i Madrid, men det avhenger ikke av meg. Jeg styrer ikke klubben, sa Ronaldo etter å ha vunnet Gullballen i desember.

Angivelig skal han, til tross for at det bare er 14 måneder siden han skrev under på en ny kontrakt til 2021, være misfornøyd med at både Lionel Messi og Neymar tjener betydelig mer enn ham etter å ha signert avtaler med henholdsvis Barcelona og PSG.

Onsdag skriver Marca at Real Madrid ikke skal være interesserte i å gi Ronaldo en ny kontrakt nå. «Det er ikke riktig tidspunkt», lyder budskapet fra storklubben ifølge den Madrid-baserte storavisen.

Årsaken skal være at den forrige kontrakten ble signert så sent som i slutten av 2016, og at Ronaldos prestasjoner har vært langt under pari: Fire seriemål etter halvspilt La Liga–og en oppsiktsvekkende dårlig treffsikkerhet .

–Jeg er overbevist om at planen til presidenten er at Cristiano forlater klubben, og at han kan bruke pengene på å hente en spiller som Neymar, sier tidligere Real Madrid-president Ramón Calderón ifølge AS .

Marca har allerede begynt å spekulere i en ny, fremtidig angrepstrio i Real Madrid. Ifølge avisen er klubben ute etter å bytte ut «BBC» (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ) med en eller flere av disse tre: Neymar, Robert Lewandowski og Eden Hazard.