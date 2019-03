OPPGITT: Martin Ødegaard (t.v.) reagerer på at uttalelsene hans om gamletreneren Zinédine Zidane fremstilles feil i mediene. Foto: VG / PA

Martin Ødegaard reagerer på medieoppslag: – Veldig kjipt

OLIVA (VG) Martin Ødegaard (20) irriterer seg over at pressen vrir og vender på det han sier, og mener at det hindrer ham i å by på seg selv.

Spesielt ett tilfelle får det norske stortalentet til å reagere. I et intervju med den nederlandske avisen Algemeen Dagblad i februar ble han sitert på denne spøken om sin tidligere trener Zinédine Zidane:

– Det var nydelig å ha Zidane som trener, men noen ganger var det ikke bra for selvtilliten. Han viste hvordan det egentlig skulle gjøres. For en teknikk.

Det som åpenbart var sagt som en morsomhet, ble fremstilt som kritikk av Zidane i flere internasjonale storaviser. Spanske Mundo Deportivo, engelske Daily Mail og franske RMC var blant de store mediene som lagde saker med titler om at Ødegaard mente det var dårlig for selvtilliten å ha Zidane som trener, uten å nevne hvilken sammenheng det var sagt i.

– Først og fremst var det ikke det jeg sa. Jeg ble litt feilsitert. Jeg fikk spørsmål om Zidane hadde vært med på treninger og holdt nivået, og da sa jeg egentlig rett og slett «ja». Og da ble det til at han var så bra at det ga spillerne dårlig selvtillit. Det var litt feil, men uansett var det en positiv og morsom greie som det sto, sier Martin Ødegaard under et lengre intervju med VG langs bassengkanten på spillerhotellet i spanske Oliva.

VG-INTERVJU: Martin Ødegaard er i godt humør under intervjuet med VG på spillerhotellet i spanske Oliva. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

– Det var mange medier som klarte å lage det til en negativ greie. Det er det som er kjipt med mediene, å føle at man ikke kan si det man tenker fordi man er redd for hvordan det skal komme ut. Det er veldig kjipt, og det er kanskje grunnen til at jeg og veldig mange andre holder igjen når vi snakker med mediene. Man ser jo hvordan det går hvis man tråkker litt feil, sier den Real Madrid-utlånte nordmannen, som skjermes fra spanske medier under landslagssamlingen i Spania.

– Skulle gjerne bydd mer på meg selv

– Er er ergerlig å føle at du ikke kan være deg selv, og i stedet blir oppfattet som kjedelig?

– For min del går det veldig fint å bli oppfattet som kjedelig, men selvfølgelig skulle jeg gjerne bydd mer på meg selv og vært mer åpen enn jeg kanskje har vært i mange settinger. Jeg tror det er smart å være litt tilbakeholden, for du ser hvordan det går. Bare du sier en ting som blir litt feilsitert, så slår det veldig feil ut. Det er en ting som kan komme negativt ut for meg. Der tror jeg det er lurt å være litt forsiktig, sier Ødegaard, som har vist strålende form for nederlandske Vitesse den siste tiden:

– Har du tenkt at det kan skape trøbbel for deg med tanke på Real Madrid?

– Jeg tror ikke det skaper noe trøbbel, men hvis du leser en overskrift og det er det du ser, så kan jo folk gjøre seg opp en tanke om meg som ikke er helt bra og sånne ting, sier Ødegaard.

Han påpeker at enkelte spanske medier fremstilte uttalelsene på en korrekt måte.

– Jeg er ikke redd for at det skal ødelegge noe for meg, men det er kjipt, sier Ødegaard, som ikke har tatt opp saken med Real Madrid.

Tror Zidane er positivt for fremtiden

I forrige uke ble det klart at Zinédine Zidane gjør sjokk-comeback som Real Madrid-trener – en nyhet som også overrasket hans tidligere elev.

– Jeg hadde ikke trodd at han skulle komme tilbake så raskt etter at han dro, sier Ødegaard.

– Jeg tror det er helt perfekt for Madrid, særlig sånn som det er nå med litt motgang, så tror jeg han er helt perfekt for å samle laget igjen og bygge opp noe stort. Jeg synes det er veldig positivt, og personlig har jeg et veldig godt forhold til ham, sier 20-åringen, som har hatt Zidane som trener både på andrelaget Castilla og på klubbens førstelag.

– Hva tror du det har å si for dine sjanser i Real Madrid?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke det har så mye å si hvem som er der, det er vanskelig uansett, men for min del tenker jeg at det er positivt, for han kjenner meg. Da går det an å få hans synspunkt ganske tidlig, og da kan man jobbe inn mot den beste løsningen ganske tidlig. Det tenker jeg er veldig positivt, sier Ødegaard, som ikke har hatt kontakt med Zidane siden sist de jobbet sammen på nyåret i 2017.