Fotballmiraklene som gir Solskjær troen på Paris-sjokk

PARIS (VG) Det må en historisk fotballbragd til for at Ole Gunnar Solskjær (46) og Manchester United skal kunne spille kvartfinale i Champions League denne våren. Men det finnes noen få lignende tilfeller som kan brukes til inspirasjon.

– Hvem vet? Det har skjedd før. Denne klubben har hatt så mange store comeback. Champions League har de siste årene også gitt oss en del slike comeback. Barcelona mot PSG for eksempel, selv om vi er nødt til å gjøre det på bortebane nå, sier Solskjær, som har vunnet samtlige av sine åtte bortekamper som United-manager.

I rollen som United-manager er han naturligvis nødt til å si at han har troen. Men det er en underdrivelse å si at oddsen er imot nordmannens og hans menn, uansett hvor imponerende hans første måneder i jobben har vært.

I tillegg til hele ti fravær, inkludert fem av spillerne som startet i 2–0-tapet på Old Trafford, har Manchester United historiebøkene så til de grader imot seg.

Har aldri skjedd før

Siden 1980/81-sesongen har det skjedd 377 ganger at et lag har vunnet 2–0 på bortebane i den første kampen i en utslagsrunde i alle europeiske turneringer. I 97 prosent av tilfellene har dette laget også gått videre etter returkampen.

Teller man kun med Champions League og den tidligere serievinnercupen, har det vært 106 tilfeller av det samme scenariet. Laget som har vært i PSGs posisjon, på hjemmebane i returkampen etter en 2–0-seier, har aldri røket ut.

Den eneste gangen et lag har tatt seg videre etter å ha tapt med to måls margin på hjemmebane i den første kampen, var for nøyaktig 50 år og én dag siden.

Ajax tapte 3–1 på hjemmebane mot Benfica, men slo tilbake med 3–1-seier i returkampen i Portugal. Dermed måtte lagene spille omkamp på nøytral bane … i Paris. Johan Cruyffs Ajax vant 3–0 den 5. mars 1969 og endte opp som tapende finalister i turneringen.

– Jeg tror alle forventer at vi skal ryke ut, og med god margin. Men det skjer ikke med Manchester United, sier Solskjær, som mener at det ikke finnes noe som heter «mission impossible».

Har Barcelona-sjokket friskt i minne

Det kan onsdagens motstander, PSG, skrive under på. Pariserne ble for to år siden offer for Champions League-historiens mest spektakulære comeback da de rotet bort en 4–0-seier på hjemmebane mot Barcelona med et 6–1-tap på Camp Nou. De involverte har fortsatt sjokket friskt i minne.

– Det er noe som fortsatt sitter i oss, men som kan komme oss til nytte. Selv om vi slo United 2–0 i den første kampen, vet vi at ingenting er avgjort. Det minner fortiden oss på. Men vi må spille uten frykt, for frykten kan ødelegge for oss, sier PSG-stjernen Marco Verratti i et intervju med avisen Le Parisien på kampdag.

Her er et utvalg Champions League-mirakler fra denne siden av 2000-tallet som kan inspirere Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i Paris:

PSG – Barcelona (2016/17)

Pariserne sjokkerte katalanerne ved å vinne hele 4–0 i den første åttedelsfinalen på Parc des Princes. Dermed så dobbeltoppgjøret avgjort ut; aldri før hadde et lag snudd et firemålstap til avansement i Champions League.

Men det «umulige» skjedde, Barcelona fullførte det som i Spania og Frankrike har fått navnet «la remontada» – opphentingen. Etter 88 minutter manglet Barcelona fortsatt tre mål for å gå videre, men to scoringer av Neymar (88. min og 91. min) og én av Sergi Roberto (95. min) sørget for at Barça vant returoppgjøret 6–1.

– Det er det største som har skjedd meg noen gang, sa matchvinneren etter bragden, som du kan se her:

Barcelona – Roma (1/8-finale 17/18)

Året etter sin egen «remontada» fikk Barcelona smake egen medisin. De vant oppskriftsmessig 4–1 i det første oppgjøret mot Roma på hjemmebane, men ble sendt på hodet ut av turneringen etter 3–0-tap i «den evige stad».

– Ingen trodde på oss før kampen. De ga oss fem prosent sjanse for å vinne. Og mot et lag som Barcelona så forventer man ikke mer etter å ha tapt første kamp 1–4, sa Roma-helten Edin Dzeko.

Her kan du se høydepunktene fra mirakelet i Roma:

AC Milan – Deportivo La Coruña (kvartfinale 03/04)

Milan vant 4–1 over spanjolene i den første kampen og mønstret uten tvil det sterkeste laget på papiret, med store stjerner som Kaká, Andrea Pirlo, Cafú, Paolo Maldini og Andrij Sjevtsjenko.

Likevel beholdt Deportivo-sjefen Javier Irureta troen før returoppgjøret.

– Mirakler skjer ofte, ting som du rasjonelt sett kanskje ikke forventer, sa han.

Og et mirakel skjedde: Allerede før pause i returkampen ledet Deportivo 3–0. I andre omgang økte de til 4–0 og sikret et spektakulært comeback.

SJOKK: Sergio Gonzalez, Juan Valeron, Victor Sanchez and Manuel Pablo Garcia feirer et av Champions League-historiens største comeback. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Real Madrid – Monaco (kvartfinale 03/04)

Real Madrids «galácticos» vant 4–2 på hjemmebane. Zinédine Zidane, David Beckham og de andre superstjernene var på vei mot et forventet avansement. Men på besøk i fyrstedømmet gikk det galt: Monaco vant 3–1, med Hassan El Fakiri på laget, og endte opp med å gå helt til finalen.

Olympiakos – Manchester United (13/14)

Et av de sjeldne gåsehud-øyeblikkene for Manchester United-fansen i Champions League etter at Sir Alex Ferguson la opp. Etter et overraskende 2–0-tap i Hellas slo United tilbake med en 3–0-seier på Old Trafford takket være hat trick av Robin van Persie.

PSG – Chelsea (kvartfinale 13/14)

PSG trodde de var på god vei mot klubbhistoriens andre semifinale i Champions League da Javier Pastore økte til 3–1-ledelse på Parc des Princes på overtid i den første kampen. Men engelskmennenes bortemål skulle vise seg å bli avgjørende: På Stamford Bridge vant Chelsea 2–0 etter et vinnermål av Demba Ba tre minutter før slutt.