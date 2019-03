Er det utviklende for Eliteserien om det blir færre lag? Bør Rosenborg og de beste lagene ha et eget sluttspill? Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Kutt antall lag – også blant herrene!

Norges Fotballforbunds styre går inn for å redusere antall lag i den øverste divisjonen på kvinnesiden. Trolig hadde det vært klokt å kutte også i Eliteserien.

Direktør for elitefotball, Lise Klaveness, argumenterer godt i kronikken hun har skrevet inn mot helgens fotballting.

Der går hun i dybden om det som ventes å bli én av tingets fremste snakkiser: Forslaget om å slanke og spisse Toppserien.

Mange argumenter kan anføres for hvorfor dette er på høy tid, og det kan strengt tatt sammenfattes i to hovedbolker: Produktet blir sportslig bedre – og følgelig mer interessevekkende.

Men er det bare kvinnene som hadde hatt godt av færre lag i serien?

Resultatene er ikke like forutsigbare på herresiden som på kvinnesiden, og men også her kunne produktet hatt godt av å bli spissere.

Det blir mange transportetapper i løpet av en lang sesong, og særlig kan det være utfordrende å bevare interessen når det nærmer seg slutten av sesongen.

Tanken er slett ikke ny, men rent sportslig er det grunn til å tro at det for begge kjønn hadde blitt bedre nivå med færre lag i den øverste ligaen, og et sesongopplegg som innebærer hyppigere matching mellom lagene som er nærmest hverandre kvalitetsmessig.

Dette er det forbundsstyret foreslår for kvinnene, og ideen er altså en sluttspillsordning som dramatikkskaper.

Det er ikke sikkert det blir trafikkaos og kø foran kassaapparatene over natten av dette, men det er all grunn til å tro at NFF er inne på et fornuftig spor her.

Det er også en fin innstilling fra Klaveness, at en sesong der mye har beveget seg riktig vei på kvinnesiden, ikke bruker dette som et argument for å la være å handle.

Det som fort kan bli problematisk under tingbehandlingen, og som også vil dukke opp om man problematiserer tallet 16 blant herrene, er ønsket om en geografisk spredning og enkeltklubbers egeninteresser.

Men er geografi viktigere enn kvalitet?

Eller er toppidrett som produkt i sin natur så spisst at det er logisk at det er sportslig maksimalisering som trumfer alt, og at «er du god nok, er du med» er det eneste som gjelder, uavhengig av om du har bløte konsonanter, skarrer på r-ene eller liker at det er innmari lyst om natten sommerstid.

Egentlig burde svaret gi seg selv. Det har vært tunge tider i norsk fotball, og fortsatt er utfordringene mange. Men det er åpenbart bevegelse i riktig retning, både her og der.

Nå er slanking av den øverste serien et logisk steg videre, og forhåpentligvis kan et sluttspill være temperaturdrivende. Og ser vi at det funker for kvinnene, kan vi jo tenke likestilling langs en annen akse neste gang det blir 8. mars?