TRAGISK DØD: Davide Astoris død sendte sjokkbølger gjennom hele fotballverden. Foto: Claudio Villa / Getty Images Europe

Undersøker om Davide Astori ble drept

Publisert: 05.03.18 13:40 Oppdatert: 05.03.18 16:59

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-05T12:40:23Z

Søndag sørget en hel fotballverden over Davide Astoris (31) død. Nå etterforskes det om han døde av en kriminell handling eller ikke.

Da det ble kjent at Davide Astori ble funnet død på sitt hotellrom , timer før Serie A -kampen mellom hans Fiorentina og Udinese, ble det først antatt at han døde i søvne av «naturlige årsaker».

Bakgrunn: Davide Astori funnet død på hotellrom

Men mandag har aktoratet i Udine, ved Antonio de Nicolo, bekreftet at de har begynt en etterforskning for å undersøke om han ble drept eller ikke.

Det melder blant andre den italienske storavisen Gazzetta Dello Sport .

Obduksjon på tirsdag

De Nicolo sa søndag at den antatte dødsårsaken var hjertestans, men han la til at det var «merkelig» for en topptrent fotballspiller.

– Vi har foreløpig ingen mistenkte. Vi har åpnet straffesak med en hypotese om vold. Foreløpig venter vi på obduksjonsrapporten, sier de Nicolo.

De Nicolo understreker at det er en nødvendig handling, og at det er normalt i slike saker.

– Vi har en plikt om å være skråsikre på om Astoris død bare var en tragisk hendelse eller om noe har skjedd, legger han til.

Nettstedet Football Italia skriver at dette blir ansett som standard prosedyre, og den planalgte obduksjonen skal gjennomføres tirsdag.

Midtstopperens død sendte sjokkbølger gjennom en hel fotballverden og rystet Italia. Alle søndagens kamper i Serie A ble som følge av hendelsen utsatt.

Begraves torsdag

Astori etterlater seg konen Francesca og deres to år gamle datter Vittoria.

Gazzetta Dello Sport skriver mandag at Astoris bortgang markeres kraftig i Firenze. Tusenvis av supportere legger ned blomster, skjerf, flagg og banner til ære for Fiorentina-kapteinen.

De skriver videre at hele landet fortsatt ikke kan tro det som har skjedd, og at mange fortsatt er i sjokk.

Flere medier melder at Astori vil begraves i Santa Croce-kirken i Firenze torsdag. Den samme kirken som historiske personer tilknyttet Tosanca-byen som Donatello, Raffaello, Michelangelo og Galileo Galilei har blitt begravet i.

Fotballprofiler fra hele verden hyllet og snakket om Astori da den tragiske nyheten ble kjent.

Blant annet skrev Francesco Totti på sin Twitter-konto at han var sjokkert og målløs, mens Gianluigi Buffon tok et langt og rørende farvel med Fiorentina-kapteinen på Instagram .

Serie A-kampene som ble utsatt søndag vil trolig spilles onsdag 14. mars - utenom Milano-derbyet Milan-Inter (grunnet at Milan spiller Europa League torsdag) og Atalanta-Sampdoria. Atalanta møter Juventus denne dagen etter at kampen i Torino snødde borte den siste søndagen i februar.

Under ukens Champions League- og Europa League-kamper vil det bli holdt ett minutt til ære for Astoris minne.