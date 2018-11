Rosenborg-fiaskoen: – Jeg vil tro Bendtner-saken har skapt en irritasjon blant spillerne

FOTBALL 2018-11-09T00:02:36Z

LERKENDAL (VG) All støyen rundt RBK-spiss Nicklas Bendtner trekkes nå frem som en mulig forklaring på Europa League-kollapsen til Rosenborg.

Erik Eikebrokk

Publisert: 09.11.18 01:02 Oppdatert: 09.11.18 01:15

Rosenborg leder Eliteserien, og er klar for cupfinale. Likevel preges nyhetsbildet av negative saker: om taxi-saken i København, søksmål fra tidligere trenere , og krangler mellom spillere og styret . Og torsdag kveld gjorde RBK tidenes verste 1. omgang noensinne i en europacupkamp på hjemmebane og de gikk til pause med 0–4 mot RB Salzburg.

Kommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen mener det utenomsportslige bråket rundt Nicklas Bendtner kan ha vært en medvirkende årsak til at resultatene til Trondheims-klubben ikke har vært gode i Europa League.

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvordan det påvirker spillergruppen; når ledestjernen gjorde det han gjorde. Det å dra ut på byen i København. Det medfører en risiko, og i tillegg skjedde det som skjedde. Jeg vil tro det har skapt en irritasjon, særlig blant de mest ambisiøse spillerne i Rosenborg-troppen, sier Løfaldli til VG.

– Så dette er Bendtner sin skyld?

– Nei, men jeg tror Bendtner-saken er delaktig i den svikten Rosenborg opplever. Det ligger et stort ansvar på ledestjernen, selv om ikke Bendtner er den som har prestert best på banen, så tjener han mest, er mest i mediene og er den spilleren som folk ser opp til.

Bendtner selv sier i videointervjuet under at han aldri tidligere i karrieren har opplevd makan til fotball-leksjon:

Preget av det utenomsportslige

– Grusomt. Pinlig. Sjanseløst, sier Løfaldli når VG ber ham beskrive første omgang med tre ord.

Rosenborg hang med i fire minutter, og hadde to gode kontringsmuligheter. Så tok bortelaget fullstendig over. Da den russiske dommeren blåste i fløyten for pause, hadde Rosenborg sluppet inn fire mål , uten å score noen selv.

– Pinlig. Flaut. Sjokkerende, svarer TV2-kommentator Jesper Mathisen, når han blir stilt det samme spørsmålet.

Løfaldli mener kampen viser at Rosenborg ikke lenger er best på det som klubben tidligere har vært best på.

– I dag er fotball slik at de som har mest penger som regel blir best. Skal man da konkurrere på det nivået, må man være bedre på det som ikke kan kjøpes for penger; og det er ikke Rosenborg lenger.

Mathisen syntes kampen, som til slutt endte med 5–2-seier til bortelaget, minte mer om et guttekamp mellom ett fantastisk lag og ett veldig dårlig lag.

– Det skal egentlig ikke være mulig i seniorfotball å bli så rundspilt som det Rosenborg ble i dag. Det som har kjennetegnet de beste Rosenborg-utgavene finnes det ingenting av for øyeblikket.

Ett av tre

Rosenborg startet kampen i tradisjonell 4–3–3-formasjon, men da lagene kom ut på matten til andre omgang, var Alexander Søderlund ofret til fordel for Marius Lundemo og 4–4–2.

– Jeg så ikke noe plan over det Rosenborg drev med. Løpskraft, innsats, innstilling, og spesielt det med samhandling, der Rosenborg vil være best. Der var det dødt i hele første omgang, sier Mathisen, som sliter med å kjenne igjen noe av det som har fylt Rosenborg-historien med minneverdige europeiske fotballøyeblikk.

– I dag skulle de gjenreise stoltheten, men de slo vekk ballen på egen halvdel hele tida. De var ikke i nærheten hverken defensivt eller offensivt. Det må gjøres endringer i spillerstallen, det må hentes inn spillere med en helt annen kvalitet. Det blir en tøff oppgave for Stig Inge Bjørnebye og co. Der har Rosenborg en enorm jobb å gjøre.

Tapet gjør at det kun er syltynn teori som kan føre Rosenborg til cupspillet i Europa League. Med to kamper igjen av gruppespillet er Rosenborg ett av tre lag i hele Europa League som står uten poeng. F91 Dudelange fra Luxembourg og Akhisarspor fra Tyrkia er de to andre lagene.