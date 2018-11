FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino her under fotball-VM i Russland. Foto: Bjørn S. Delebekk

UEFA vurderer å granske FIFA-presidenten etter Football Leaks-avsløringer

FOTBALL 2018-11-04T19:29:21Z

Det er oppe til vurdering om FIFA-president Gianno Infantino skal granskes etter nye avsløringer om dobbeltspill. Det bekrefter den tyske fotballpresidenten Reinhard Grindel.

Publisert: 04.11.18 20:29 Oppdatert: 04.11.18 20:44

Den tyske avisen Der Spiegel melder i kveld at UEFA -medlemmene vil vurdere om det er grunn til å sjekke om FIFA -rådet har holdt noe skjult.

Her er alt du trenger å vite om Football Leaks.

– Vi skal innad i UEFA analysere situasjonen. Deretter skal vi i fellesskap avgjøre den videre gangen i dette, sier den tyske fotballpresidenten Reinhard Grindel.

Han er også medlem av FIFA-rådet og ledende komité i UEFA.

Han har diskutert saken med UEFA-president Aleksander Ceferin.

Finansiell doping

Bakgrunnen for at UEFA vurderer å granske Infantino er hans tidligere rolle som generalsekretær i UEFA. Da gikk han rundt uavhengige granskninger om finansiell doping, og ga i stedet råd til Manchester City og PSG om hvordan de skulle få lavest mulig straff.

Les hele Infanitos rolle i spillet om hvordan Manchester City og PSG lurte fotballverden her.

Den tyske avisen Der Spiegel har mottatt mer enn 70 millioner dokumenter fra en anonym kilde og gjort dem tilgjengelige for VG og 13 andre partnere i European Investigative Collaborations (EIC).

Hevder det er hevnkampanje

Anklagene mot FIFA-sjefen skal tas opp.

Den tyske avisen skriver også at Infantino ser på seg selv som offer for en kampanje. FIFA hevder at folk som er blitt avsatt har satt ut falske rykter og påstander om ledelsen.

Spiegel skriver også at Infantino skal ha kommet med et forslag om å få noen uavhengige til å gå gjennom retningslinjer.