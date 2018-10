Den smittende innsatsen gir resultater

GLEDE: Lettelse og glede i den norske leiren etter Mohamed Elyounoussis scoring på Ullevaal mot Bulgaria. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Bulgaria 1–0) Det var en kollega som sa det på pressetribunen: «Innsats smitter.» Vi snakket om den jobben Tarik Elyounoussi la ned på Ullevaal. Han løp sikkert en mil mot Bulgaria, han løp på hver ball, ingen var for kort eller for langt. Det smittet over på fetter Moi og på Joshua King. Og Norge er blitt et vinnerlag igjen.

Syv strake på Ullevaal. Syv seirer på åtte kamper i 2018.

Det er noe på gang. Vi har sagt det lenge. Og vi gjentar det: Det virker tryggere enn på lenge. Lars Lagerbäck har fått inn struktur og defensiv trygghet. Nå begynner også angrepsspillet å sitte.

Så får Kjetil Rekdal, Start-treneren, gjerne fortsette å snakke om at han ikke er fornøyd med glød og innsats og at alt var bedre den gangen han spilte. Det må han gjerne gjøre. Den gangen, på 1990-tallet, hadde motstanderne knapt hørt om organisering og definerte kontringer. Norge er blitt tatt igjen på dette – for lengst.

Det er en stor forskjell på «da og nå».

Men den innsatsen Rekdal etterlyste, den kan han ikke ha gått glipp av mot Bulgaria.

For her var det et norsk landslag som mikset godt forsvarsspill med variert angrepsspill. Gjenvinning må ha stått høyt på Lars Lagerbäcks liste før kampen. Og da snakker vi ikke om flaskepant. Tarik Elyounoussi, Mohamed Elyounoussi og Joshua King stupte fram, mot både forsvarere og keeper. Og skapte halvsjanser. Etter bare 10 minutter burde Norge ledet. Et fantastisk gjennomspill fra pasningskongen Ole Kristian Selnæs til Haitam Aleesami på venstrekant, inn til Joshua King – som skjøt over på åpent mål.

Skulle det bli en sånn dag? Norge var gode, men klarte ikke å score. Men så:

Angrepet som ga scoringen på Ullevaal tirsdag kveld viste hvilke offensive kvaliteter dette laget også har. Tarik Elyounoussis perfekte gjennomspill til Omar Elabdellaoui – og omtrent på målstreken befant Mohamed Elyounoussi seg.

Han kunne ikke bomme.

31 minutter var spilt.

1–0 Norge.

Backene «bombet» opp og ned på kantene sine, og sentralt serverte Selnæs som bare han kan, mens Markus Henriksen gjorde det meste rett i sin midtbanerolle, enkelt og greit, alltid spillbar.

Pause. «Bare» 1–0.

På veien til presserommet møtte vi tidligere landslagskaptein Brede Hangeland. Han knyttet neven, var sååå fornøyd og så glad for den omgangen Norge hadde levert.

Jeg sa det selv på NRK radio: – Den beste omgangen av et norsk A-landslag for herrer siden 2–0 hjemme mot Kroatia i september 2015. Det er drøyt tre år siden.

Det er altfor lenge. Derfor var det ekstra godt at det kom på årets siste hjemmekamp.

Nå har omgangene under Lars Lagerbäck lett for å bli ganske forskjellige, dessverre. Så også med denne. Norge dominerte ikke like mye. Men så kom sjansen vi hadde ventet på, med syv minutter igjen å spille: Joshua King for åpent mål.

Han bommet. Igjen. Det var nesten ikke til å tro, kampen skulle vært avgjort. Men bommen var så kraftig at vi måtte se to ganger på reprisen.

Og hvis vi skal være litt kritiske til det norske laget, så må slike kamper avgjøres tidligere. Det ble spennende – igjen. Dessverre. Og Lagerbäck må finne ut hvorfor disse omgangene ofte blir så forskjellige.

Men Norge vinner, Norge holder på ledelser, Norge leder sin gruppe i Nations League. Trolig må Lagerbäcks menn vinne de to siste kampene, i november borte mot Slovenia og Kypros, men sånn det ser ut nå så bør det absolutt være innen rekkevidde for dette mannskapet.

For seirer skaper selvtillit. Forsvarsspill av høy klasse, syv baklengs på de 12 siste kampene – og nå kom også det gode angrepsspillet, i perioder.

Jeg synes litt synd på Joshua King. Når jeg skriver dette, så hører jeg «vi ofrer alt, alt for Norge,» over dårlige høyttalere. Og King ofret alt. Han pådro bulgarerne fire gule kort, jobbet og slet, spilte opp andre, vant dueller – og gjorde en fantastisk jobb på topp for Norge.

Heldigvis ble ikke bommene hans avgjørende.

Det ble goalen til «Moi».

Heldigvis.