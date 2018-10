SCORET: Malcom har scoret for Barcelona denne sesongen - men det var i en treningskamp mot Boca Juniors. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Full forvirring rundt Barcelonas stjerneskudd: – Absurd og meningsløst

FOTBALL 2018-10-20T09:18:58Z

Allerede noen få måneder etter at han kom til klubben, spekuleres det i at Barcelonas unge brasilianer Malcom (21) kan være på vei bort igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 20.10.18 11:18

Kantspilleren fikk i sommer stor oppmerksomhet da han først ble meldt klar for italienske Roma, før han tok en U-sving og signerte for Barcelona dagen etter.

Roma-eier James Pallotta gikk knallhardt ut og kalte Barcelonas oppførsel for «uetisk og umoralsk». Og han er neppe særlig fornøyd når han ser at den katalanske klubben knapt har brukt spilleren etter å ha snytt Roma for overgangen ved å betale 41 millioner euro for ham.

Sett helgens Lotto-kupong via Tipster – ca 14 mill. i potten!

Halvveis ut i oktober er Malcom nemlig den Barcelona-spilleren – av de som har blitt brukt – som har fått desidert minst spilletid denne sesongen. Det skyldes delvis at han mistet to kamper på grunn av en muskelskade, men i hovedsak handler det om at han har mange etablerte stjerner foran seg i køen.

Se høydepunktene fra forrige Barcelona-kamp her:

Kobles til Tottenham

25 minutter er alt 21-åringen har fått av trener Ernesto Valverde. I de tre siste kampene, mot Athletic Club, Tottenham og Valencia, har han ikke engang vært i troppen. Den Barcelona-baserte avisen Sport kaller situasjonen «overraskende».

– Det hele er absurd. Meningsløst. Surrealistisk. I likhet med mye av det som skjer i Barcelona for tiden. Det fremstår uforståelig at Valverde ikke har gitt Malcom den minste sjanse, særlig med tanke på det svake nivået laget har vist, skriver journalisten Lluís Mascaró i en kommentar .

Visste du? Denne helgen kan du se storkampen Barcelona – Sevilla og det brennhete Milan-derbyet på VG+

Til tross for at han har spilt lite fotball siden overgangen i sommer, skal ikke Malcoms markedsverdi ha latt seg prege av det: Sport hevder at flere klubber har henvendt seg til Barcelona om spilleren, og at Tottenham skal være klare til å bruke 50 millioner euro på å hente ham. Inter og Arsenal nevnes også som interesserte klubber.

Her tar Coutinho hevn på Neymar:

VGs tips: Uavgjort

Situasjonen er verdt å følge med på frem til januar, hvor Malcom utvilsomt vil være et hett navn dersom spilletiden ikke øker innen den tid. Men det er nok den minste bekymringen til Barcelona-sjef Valverde, som etter fire strake seriekamper uten seier har presset på seg før lørdagens storkamp.

Tipster gir deg ferske oddstips hver dag – sjekk våre siste anbefalinger!

Der er serieleder Sevilla motstander. Klubben fra Andalusia topper overraskende nok tabellen etter fire seirer på rad i serien, inkludert en råsterk 3–0-seier over Real Madrid samt en 6–2-nedsabling borte mot Levante.

Med tanke på Barcelonas nevnte form og skadefraværet av viktige Samuel Umtiti i midtforsvaret, kunne denne kampen neppe kommet på et bedre tidspunkt for Sevilla. Oddsen på Barcelona-seier er som vanlig svært lav, også fordi de har vunnet syv av de siste åtte kampene mot denne motstanderen, men vi synes formkurvene taler mer for uavgjort her.

Det er vårt anbefalte spill til 4,85 i odds. Kampen kan du se på VG +, som også stiller med studiosending og egen kommentator. Spillestopp er klokken 20.40.

PS! I samarbeid med Strive ser du 8 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i høst.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.