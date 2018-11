SCORET ENDELIG: Martin Ødegaard, her før en kamp mot AZ Alkmaar i august, har endelig scoret sitt første mål for Vitesse Arnhem. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

Vitesse-ekspert hevder fansen «hadde fått nok» av Ødegaard

2018-11-01

Martin Ødegaard (19) fikk endelig sitt første mål for Vitesse Arnhem. Det kom på et kritisk tidspunkt, mener nederlandsk ekspert.

Arilas Berg Ould-Saada

01.11.18

– Dette var mer enn bare et viktig mål. Det var en stor befrielse for ham etter trøblete tider. Det var helt tydelig at det fjernet en tung byrde fra skuldrene hans, sier sportsredaktør Lex Lammers i avisen De Gelderlander, som dekker Vitesse tett, til VG.

Han kaller onsdagens 2–0-seier over Heracles i cupen for Ødegaards «desidert beste kamp» siden han ble utlånt til Vitesse i slutten av august. For etter drøye to måneder i klubben har det ikke vært mange lyspunkter for Ødegaard, som skal ha vært i ferd med å få egne fans imot seg.

– Skjellsord og buing

I helgens seriekamp mot Fortuna Sittard skal Vitesse-fansen nemlig ha mistet tålmodigheten til Ødegaard, som frem til da kun hadde notert seg for én målgivende pasning på syv seriekamper. Mot slutten av kampen fikk 19-åringen, ifølge Lammers, en mulighet til å fosse mot mål og avslutte. I stedet nølte han flere ganger og endte opp på motsatt side av banen.

– Da reagerte fansen sterkt, for de mener at han ikke er effektiv nok og hadde fått nok. Han fikk veldig mange skjellsord, buing og piping mot seg. Folk var misfornøyde, sier Lammers.

Ifølge redaktørens opplysninger har støtteapparatet i Vitesse jobbet svært tett på Ødegaard de siste dagene for å oppmuntre ham etter skuffelsen. Etter helgens kamp innrømmet nordmannen selv at han var «veldig skuffet».

Og onsdag kveld kom den forløsende scoringen, hans første for Vitesse, et drømmetreff fra kanten av 16-meteren som endte opp i motsatt kryss.

– Det har vært mye kritikk mot prestasjonene hans. Alle ser at han har briljant teknikk, men de forventer at han skal være mye mer effektiv. Han måtte steppe opp og prestere bedre, og med dette målet, som kom på et kritisk tidspunkt, viste han at han er på riktig vei i Vitesse. Jeg tror det kommer til å hjelpe ham veldig mye, sier sportsredaktøren.

Ødegaard: – Jeg har slitt

Selv legger ikke spilleren skjul på at de første månedene i ny klubb har vært utfordrende.

– Jeg har slitt i Vitesse så langt, innrømmer Ødegaard i et intervju med avisen De Gelderlander etter å ha scoret sitt første mål.

– Men det er også en grunn til det. Jeg kom sent til klubben, i slutten av august, og kom uten å være i kampform. Jeg fikk knapt spilletid i oppkjøringen med Madrid, men Real Madrid-stempelet er alltid på meg. Hvis du kommer fra Madrid, er forventningene enorme. Det forventes at du skal score mål overalt, sier nordmannen, som kommer med en påminnelse til utålmodige kritikere:

– Jeg er fortsatt en tenåring. Jeg ville fortsatt vært et ungt talent hvis jeg debuterte i den norske ligaen nå. Det er bare at jeg har vært kjent lenge.